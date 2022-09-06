Глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що є лише один шлях для подолання енергетичної кризи. Її можна зупинити лише перемогою над росією та путіним.

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Україна та Євросоюз повинні залишатися єдиними

Дмитро Кулеба наголосив, що своїми діями на найбільшій у Європі АЕС, росія намагається поглибити енергетичну кризу в Європі. Річ у тім, що Україна могла б допомогти Євросоюзу послабити кризу, однак не може цього зробити, поки на ЗАЕС перебувають окупанти. Тому міністр наголосив, що Європа повинна бути єдиною і перемогти путіна, аби він не створив ще більше проблем.

Україна може допомогти ЄС пом'якшити енергетичну кризу цієї зими завдяки експорту електроенергії. Тому росія намагається захопити Запорізьку АЕС і перешкодити цьому. Україна та ЄС в одному човні: ми повинні залишатися єдиними та перемогти путіна, перш ніж він принесе нам усім ще більше проблем,

– підкреслив Кулеба.

ЗАЕС знову відключена від електромережі

За останній місяць Запорізька АЕС вдруге повністю відімкнена від мережі. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що 5 вересня останній енергоблок станції перейшов у режим забезпечення власних потреб АЕС після пожежі під лінією електропередач.

Запорізька АЕС знову стала відімкненою від мережі в той день, коли місія МАГАТЕ покинула станцію. Там залишилися 2 спостерігачів. Вони мають перебувати там на постійній основі.

Цікаво – висновки МАГАТЕ після візиту на станцію: дивіться відео