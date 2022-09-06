Новий прогноз є результатом моделювання умовної аварії на Запорізькій АЕС за погодних умов 4 вересня. Основним напрямком поширення радіації за таких обставин став би південь.

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Результати нового моделювання науковців

За результатами нового моделювання науковці дійшли висновку, що повітряні маси 4 вересня впродовж 15 годин рознесли б радіацію на частинах території Запорізької й Херсонської областей та над усім тимчасово окупованим Кримом. Після цього, перетнувши Чорне море, радіація б дійшла до Румунії, Молдови, Туреччини, Болгарії та Греції.



Поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС за погодних умов 4 вересня / Карта Укргідрометцентру

Ситуація у випадку аварій на інших станціях за умов 4 вересня

У разі аварії на Південноукраїнській АЕС повітряні маси несли б радіацію на південний захід. Вона накрила б Миколаївську та Одеську області, а також територію Молдови. А через 17 годин змінила б напрямок до Криму та Чорного моря.

На Рівненській АЕС у разі аварії викид радіації відбувався б у південному напрямку. Головно радіація накрила б західні області, а через добу – Угорщину, Словаччину та Польщу.

На Хмельницькій АЕС у разі викиду радіації повітряні маси рознесли б її на територію Хмельницької, Рівненської, Житомирської та Волинської областей. Згодом через вітри радіація б потрапила на територію Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі.

Важливо! В Укргідрометцентрі наголосили, що радіаційна ситуація довкола атомних електростанцій України є стабільною. Це стосується і Запорізької АЕС, яка вдруге за місяць і за час свого існування відімкнена від енергомережі через аварію на лінії електропередач, яка виникла внаслідок російських обстрілів.

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