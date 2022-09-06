Про це свідчать дані української розвідки. Працівники станції не лише намагаються звільнитися, але й хочуть покинути місто.

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Як мешканці Енергодара реагують на загрозу катастрофи на ЗАЕС

У Головному управлінні розвідки Міноборони відзначили, що протягом останніх днів зростає кількість охочих мешканців Енергодара виїхати на підконтрольну Україні територію. Причиною є загроза катастрофи на ЗАЕС.

Цьому передувало зростання кількості працівників АЕС, які вирішили звільнитися. Це насторожує, адже працівники станції знають найбільше про ситуацію на ЗАЕС і діляться нею з містянами.

Водночас невідомо, що відбувається у кризовому центрі Запорізької АЕС, оскільки окупанти досі не пустили туди представників місії МАГАТЕ. Причиною є те, що окупантам є що приховувати, однак що саме – у розвідці не уточнили.

У розвідці прогнозують збільшення кількості біженців з Енергодара, у тому числі й працівників ЗАЕС.

Між собою енергодарці вже кажуть, що можна було б терпіти мавпу з гранатою, але мавпу з "ядерним дрином" спрогнозувати неможливо. Тож слід очікувати подальшого збільшення біженців з цього міста, у тому числі фахівців ЗАЕС, які вважають подальше перебування російських окупантів на станції вкрай небезпечним,

– зазначили у розвідці.

ЗАЕС би могла допомогти подолати енергетичну кризу, однак є одне "але"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна могла б допомогти Європі подолати енергетичну кризу. Однак росія це розуміє, тому захопила найбільшу в Україні та Європі атомну електростанцію й здійснює ядерний шантаж.

Однак вихід з цієї кризи лише один. Кулеба наголосив, що Україна та Європа повинні бути єдиними та перемогти путіна – лише так можна буде подолати й енергетичну кризу, яка спричинена діями росіян і ядерним шантажем.

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