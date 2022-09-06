Гендиректор МАГАТЕ прозвітує про місію на ЗАЕС

5 вересня стало відомо, що МАГАТЕ поїхала зі станції, але там залишилось 2 спостерігачів. 6 вересня мають представити офіційні висновки.

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Так, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 6 вересня планує опублікувати доповідь про місію на Запорізьку АЕС, яку захопили російські окупанти. Після цього гендиректор МАГАТЕ планує виступити з доповіддю в ООН.

У вівторок Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі опублікує звіт щодо ситуації з ядерною і фізичною безпекою та гарантіями в Україні, включно з даними його місії до ЗАЕС,

– йдеться у повідомленні.

Пізніше того ж дня, Гроссі поінформує Раду безпеки ООН щодо місії на станцію.

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