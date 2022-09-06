Гендиректор МАГАТЕ прозвітує про місію на ЗАЕС
5 вересня стало відомо, що МАГАТЕ поїхала зі станції, але там залишилось 2 спостерігачів. 6 вересня мають представити офіційні висновки.
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Так, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 6 вересня планує опублікувати доповідь про місію на Запорізьку АЕС, яку захопили російські окупанти. Після цього гендиректор МАГАТЕ планує виступити з доповіддю в ООН.
У вівторок Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі опублікує звіт щодо ситуації з ядерною і фізичною безпекою та гарантіями в Україні, включно з даними його місії до ЗАЕС,
– йдеться у повідомленні.
Пізніше того ж дня, Гроссі поінформує Раду безпеки ООН щодо місії на станцію.
Візит МАГАТЕ на ЗАЕС: головне
- Місія МАГАТЕ 1 вересня прибула на ЗАЕС. Під час візиту МАГАТЕ супроводжували працівники "росатома".
- Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відзвітував про візит на ЗАЕС. Він говорив, що фізична цілісність ЗАЕС була порушена декілька разів, але не сказав, хто її порушив.
- Також заявив, що важливо, аби представники МАГАТЕ залишались на Запорізькій АЕС. Тому наразі там продовжують перебувати на постійній основі два фахівці.
- Гроссі підтвердив, що російські військові були на ЗАЕС, але поспілкуватися з ними йому не дали.
- У понеділок, 5 вересня, чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію станції.
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