Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, цікаво, які саме 2 представники місії МАГАТЕ залишилися на станції.

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"У складі делегації МАГАТЕ був один росіянин. Цікаво, чи він залишився на станції, чи це хтось з іншої країни", – зауважив Ступак.

Як росіяни брехали голові МАГАТЕ

За словами ексспівробітника СБУ, російські окупанти не давали представникам місії ретельно вивчити ситуацію на Запорізькій електростанції. Ба більше, росіяни відкрито брехали голові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі.

Ми бачили, як росіяни безсоромно впарюють делегації свою версію про те, що снаряд РСЗВ летів з України, "розвернувся" і впав у такому положенні. Мовляв, снаряд "підставив" окупантів, впавши таким чином, ніби обстріл був з боку росії. А ця делегація стояла і уважно слухала,

– зазначив Ступак.

Він додав, що віддає належне керівнику МАГАТЕ, який особисто приїхав в Україну.

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Чого очікувати від звіту МАГАТЕ

Ступак висловив сподівання, що Гроссі, попри брехню росіян, зміг оцінити реальну ситуацію на ЗАЕС і оприлюднить цю інформацію у своєму звіті.

Я дуже хочу вірити, що керівник МАГАТЕ оголосить те, що він реально бачив, а не те, що йому розповідали росіяни. Що він розповість, у якому стані станція насправді, наскільки є загроза витоку радіації,

– сказав експерт Інституту майбутнього.

Він зазначив, що Гроссі має вимагати від російських військових, аби ті залишили Запорізьку АЕС, і встановили демілітаризовану зону на відстані щонайменше 10 кілометрів від станції.

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