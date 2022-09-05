Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. По его словам, интересно, какие именно 2 представителя миссии МАГАТЭ остались на станции.

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"В составе делегации МАГАТЭ был один россиянин. Интересно, остался ли он на станции, или это кто-то из другой страны", – отметил Ступак.

Как россияне врали главе МАГАТЭ

По словам экс-сотрудника СБУ, российские оккупанты не давали представителям миссии тщательно изучить ситуацию на Запорожской электростанции. Более того, россияне открыто врали главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

Мы видели, как россияне беззастенчиво впаривают делегации свою версию о том, что снаряд РСЗО летел из Украины, "развернулся" и упал в таком положении. Мол, снаряд "подставил" оккупантов, упав таким образом, будто обстрел был со стороны россии. А эта делегация стояла и внимательно слушала,

– отметил Ступак.

Он добавил, что отдает должное руководителю МАГАТЭ, лично приехавшему в Украину.

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Чего ждать от отчета МАГАТЭ

Ступак выразил надежду, что Гросси, несмотря на ложь россиян, смог оценить реальную ситуацию на ЗАЭС и обнародует эту информацию в своем отчете.

Я очень хочу верить, что руководитель МАГАТЭ объявит, что он реально видел, а не то, что ему рассказывали россияне. Что он расскажет, в каком состоянии станция действительно, насколько есть угроза утечки радиации,

– сказал эксперт Института будущего.

Он отметил, что Гросси должен требовать от российских военных, чтобы те покинули Запорожскую АЭС, и установили демилитаризованную зону на расстоянии не менее 10 километров от станции.

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