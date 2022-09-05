Водночас обмеження щодо атомної енергетики не даватимуть потрібних Україні ефектів. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Секторальний вплив

Експерт зазначив, що жорсткі санкції проти російської атомної енергетики не мають перспектив.

Я вважаю, що не варто цього робити зараз. Можна домагатися санкцій у технологіях. МАГАТЕ створювалося для контролю за використанням ядерного палива. Позбавити контролю країну з 147-мільйонним населенням – це не зовсім правильно,

– вважає фахівець.

На його думку, правильніше було б намагатися змінити політичну структуру у росії.

"Не потрібно над цим зациклюватися. Щодо санкційної політики потрібно говорити про інше – треба "знекровлювати" економіку росії від нафтових і газових доларів. Це найголовніше завдання. А що стосується санкцій в атомній енергетиці – не буде тут великого ефекту", – пояснив оглядач.

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Санкції без ефекту

Клочок зауважив, що з 2014 року в Україні та світі помилково вважали, що велика кількість антиросійських санкцій вплинула на поведінку кремля.

"Вони не мали жодного ефекту. Зараз ми говоримо, що проти росії запровадили понад 5 тисяч санкцій. Їхня номінальна кількість велика, але по суті все те ж саме. Тому що не ведеться мова про секторальні санкції. Наприклад, санкції в енергетичній сфері мають торкатися всієї галузі: нафти, газу й вугілля", – розповів експерт.

На його думку, обмеження мають обережно імплементуватися й стосуватися переважно цінового регулювання, кількості поставок, не підриваючи, при цьому, ситуації на світових ринках.

Тут має бути виважений шлях цього питання. Найголовніше – не підірвати енергетичну безпеку Європи й всього світу. Це може також стати каталізатором різних процесів, тим паче, що це створить серйозне підґрунтя для спекуляцій,

– пояснив Клочок.

Фахівець підкреслив, що такі хибні стратегічні рішення стають поживою для інформаційного зловживання, з чим потрібно боротися.

Візит МАГАТЕ на ЗАЕС: що відомо

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії відвідали Запорізьку електростанцію 1 вересня. Рафаель Гроссі заявив, що російські військові були на ЗАЕС. Гендиректор МАГАТЕ пояснив, що хотів запитати росіян, чому вони були в блоковому щиті управління. Однак поспілкуватися з російськими військовими представникам МАГАТЕ не дали.

Після візиту на ЗАЕС Рафаель Гроссі заявив, що важливо, аби представники МАГАТЕ залишалися на Запорізькій АЕС. Мовиться про перебування 2 фахівців на постійній основі.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк схарактеризував довгоочікуваний візит місії МАГАТЕ як "дивний". Зокрема, його здивувало те, що представники МАГАТЕ під час візиту на ЗАЕС дивилися на зброю та військову техніку, однак не зробили жодних заяв з цього приводу.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у вівторок, 6 вересня, відзвітує перед Радою Безпеки ООН про візит місії агентства на Запорізьку АЕС.

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