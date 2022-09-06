Гендиректор МАГАТЭ отчитается о миссии на ЗАЭС
5 сентября стало известно, что МАГАТЭ уехала со станции, но там осталось 2 наблюдателя. 6 сентября должны представить официальные выводы.
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Так, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 6 сентября планирует опубликовать доклад о миссии на Запорожскую АЭС, которую захватили российские оккупанты. После этого гендиректор МАГАТЭ планирует выступить с докладом в ООН.
Во вторник Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси опубликует отчет по ситуации с ядерной и физической безопасностью и гарантиями в Украине, включая данные его миссии в ЗАЭС,
– говорится в сообщении.
Позже в тот же день Гросси проинформирует Совет безопасности ООН о миссии на станцию.
Визит МАГАТЭ на ЗАЭС: главное
- Миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Во время визита МАГАТЭ сопровождали работники "росатома".
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отчитался о визите на ЗАЭС. Он говорил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз, но не сказал, кто ее нарушил.
- Также заявил, что важно, чтобы представители МАГАТЭ оставались на Запорожской АЭС. Поэтому сейчас там продолжают находиться на постоянной основе два специалиста.
- Гросси подтвердил, что российские военные были на ЗАЭС, но пообщаться с ними ему не дали.
- В понедельник, 5 сентября, четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию станции.
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