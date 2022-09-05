Зеленський прокоментував черговий обстріл ЗАЕС

Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що МАГАТЕ поїхала зі станції. При цьому, там залишилось 2 спостерігачів. Завтра, 6 вересня, мають представити офіційні висновки. Втім, як підкреслив президент України, росії байдуже на це.

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Так, Зеленський повідомив, що провів розмову із французьким колегою Еммануелем Макроном. Однією із тем стала ситуація на Запорізькій атомній станції.

Політичні лідери обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станцію. Український президент наголосив, що завтра мають бути представлені висновки місії, і він має надію, що вони будуть об'єктивними. До того ж каже, що сьогодні через черговий російський обстріл була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка з'єднувала станцію з енергосистемою України.

Вважаю той факт, що росія робить це саме зараз, напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу байдуже, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена лише в тому, щоб ситуація залишалась найгіршою найдовше,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що таку байдужість можна виправити тільки посиленням санкцій, офіційним визнанням росії державою-терористом – на всіх рівнях.

За словами Зеленського, Україна має дуже чітку позицію: поки ми контролювали станцію, там не було жодної загрози радіаційної катастрофи, а як тільки прийшла росія – одразу став можливим найгірший сценарій.

Так, це потребує міжнародної реакції – від ООН до кожної держави.

Візит МАГАТЕ на ЗАЕС: головне

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