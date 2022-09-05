Зеленский прокомментировал очередной обстрел ЗАЭС

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что МАГАТЭ уехала со станции. При этом там осталось 2 наблюдателя. Завтра, 6 сентября, должны быть представлены официальные выводы. Впрочем, как подчеркнул президент Украины, россии безразлично это.

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Так, Зеленский сообщил, что провел разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Одной из тем стала ситуация на Запорожской атомной станции.

Политические лидеры обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на станцию. Украинский президент подчеркнул, что завтра должны быть представлены выводы миссии, и он надеется, что они будут объективными. К тому же говорит, что сегодня из-за очередных российских обстрелов была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла станцию ​​с энергосистемой Украины.

Считаю тот факт, что россия делает это именно сейчас, накануне выводов МАГАТЭ, очень красноречивым. Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована лишь в том, чтобы ситуация оставалась худшей дольше,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что такое равнодушие можно исправить только усилением санкций, официальным признанием россии государством-террористом – на всех уровнях.

По словам Зеленского, у Украины очень четкая позиция: пока мы контролировали станцию, там не было никакой угрозы радиационной катастрофы, а как только пришла россия – сразу стал возможным худший сценарий.

Да, это требует международной реакции – от ООН до каждого государства.

Визит МАГАТЭ на ЗАЭС: главное

Миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Оккупанты не впустили туда независимых журналистов, но устроили массовку из пропагандистов. Во время визита МАГАТЭ сопровождали работники "росатома".

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отчитался о визите на ЗАЭС. Он говорил, что физическая цельность ЗАЭС была нарушена несколько раз. В то же время не сказал, кто именно ее нарушил.

Также заявил, что важно, чтобы представители МАГАТЭ оставались на Запорожской АЭС. Речь идет о пребывании двух специалистов на постоянной основе.

Гросси подтвердил, что российские военные были на ЗАЭС. Также добавил, что хотел с ними пообщаться, но такой возможности ему не предоставили.

В понедельник, 5 сентября, миссия МАГАТЭ покинула станцию.

Детальнее – итоги визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: видео