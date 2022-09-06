Про це 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він запевнив, що цей звіт говорить про дивну поведінку міжнародного посередника – МАГАТЕ.
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"МАГАТЕ каже, щоб Україна домовилася з окупантами"
За його словами, якби сторони могли самі домовитися під час такої жорсткої та інтенсивної війни, то не було б сенсу існування таких міжнародних посередників.
В чому функція міжнародного посередника? В тому, що ти приїжджаєш і береш на себе зобов'язання організувати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. Але цього не сказали,
– наголосив він.
Подоляк каже, що це було сказано дещо інакше – МАГАТЕ говорить, щоб Україна домовилася з російськими військовими. "А це війна, зрозуміло, що ми не будемо домовлятися. Вони стріляють, і ми стріляємо, щоб деблокувати свою територію, ми не стріляємо в ЗАЕС, на відміну від росії", – відповів він.
Радник глави ОП зазначив, що в цьому звіті дивно і те, що МАГАТЕ запевняє, що потрібно, аби сторони припинили стріляти.
Звісно, ми ж про це не говорили до візиту Гроссі. Ми не казали, що давайте росія припинить стріляти по ЗАЕС, Енергодару і Нікополя. Лише Гроссі приїхав і сказав "давайте вони перестануть стріляти",
– сатирично зазначив Подоляк.
"Банальні заяви від МАГАТЕ"
Він не розуміє, навіщо було їхати на ЗАЕС, щоб зробити досить банальні заяви про те, що:
- по-перше – що в прямому ефірі всі знову побачили, що там перебувають російські війська,
- по-друге – що там в машинних залах є склад боєприпасів,
- по-третє – що російська сторона обстрілює територію ЗАЕС і Енергодар.
- по-четверте – що демілітаризована зона – це єдиний вихід з ситуації з точки зору безпеки.
- по-п'яте – якщо російська армія залишить в спокої ЗАЕС, то там буде працювати ефективна українська бригада, яка буде займатися забезпеченням ядерної безпеки.
Це все очевидні речі, але чомусь ми побачили досить банальний звіт МАГАТЕ. Я веду до того, що вкотре помітно неефективність посередницьких місій. Вони приїхали заради картинки, показали щось, а ми отримали багато банальних слів про те, що треба забезпечити безпеку. Адже без них ми цього "не розуміли",
– зазначив Подоляк.
Він додав, що філософський сенс слів "треба просто перестати стріляти" чітко описує те, що робить росія. "Цій країні треба, спочатку перестати стріляти, а потім скласти зброю і покинути територію України. Бо війна буде тривати доти, доки ми не зробимо це силоміць. Росії треба це зрозуміти", – підсумував радник.
Подоляк розповів про ситуацію на фронті та звіт МАГАТЕ: відео
До слова, фахівці МАГАТЕ опублікували звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, яка під окупацією росіян.
Про що йдеться у звіті МАГАТЕ: основне
- Там кажуть, що потрібна домовленість усіх сторін на створення захисної зони навколо ЗАЕС. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації, які допоможуть створити негайно таку зону ядерної безпеки.
- У МАГАТЕ повідомили про зафіксовані наслідки обстрілів, влучання були в одному маслобаку для змазки турбін, по дахах різних будівель, зокрема будівлі для транспорту, який перевозить використане ядерне паливо, по спецбудівлі, де розміщуються ядерне паливо та сховищах, у новому учбовому корпусі, у будівлі, де розташований центральний моніторинговий пункт тощо.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що, попри те, що минулі обстріли не спричинили ядерної надзвичайної ситуації, вони становлять постійну загрозу для ядерної безпеки.
- Зазначають, що члени місії бачили російські військові вантажівки на першому поверсі машинних залів першого та другого енергоблоків, а також під естакадами, які з'єднують реактори. Вони просять забрати цю техніку з ЗАЕС.
- Окрім морального тиску на працівників ЗАЕС зі сторони окупантів, штат на станції виснажений через те, що зачасту персонал змушений працювати понаднормово. До того, ж росіяни не надають персоналу повний доступ до абсолютно всіх приміщень станції.
- Також МАГАТЕ рекомендує відновити цю систему аварійного реагування на станції.
Відео до теми – як росія використає звіт МАГАТЕ: припущення політолога