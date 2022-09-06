Про це 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він запевнив, що цей звіт говорить про дивну поведінку міжнародного посередника – МАГАТЕ.

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"МАГАТЕ каже, щоб Україна домовилася з окупантами"

За його словами, якби сторони могли самі домовитися під час такої жорсткої та інтенсивної війни, то не було б сенсу існування таких міжнародних посередників.

В чому функція міжнародного посередника? В тому, що ти приїжджаєш і береш на себе зобов'язання організувати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. Але цього не сказали,

– наголосив він.

Подоляк каже, що це було сказано дещо інакше – МАГАТЕ говорить, щоб Україна домовилася з російськими військовими. "А це війна, зрозуміло, що ми не будемо домовлятися. Вони стріляють, і ми стріляємо, щоб деблокувати свою територію, ми не стріляємо в ЗАЕС, на відміну від росії", – відповів він.

Радник глави ОП зазначив, що в цьому звіті дивно і те, що МАГАТЕ запевняє, що потрібно, аби сторони припинили стріляти.

Звісно, ми ж про це не говорили до візиту Гроссі. Ми не казали, що давайте росія припинить стріляти по ЗАЕС, Енергодару і Нікополя. Лише Гроссі приїхав і сказав "давайте вони перестануть стріляти",

– сатирично зазначив Подоляк.

"Банальні заяви від МАГАТЕ"

Він не розуміє, навіщо було їхати на ЗАЕС, щоб зробити досить банальні заяви про те, що:

по-перше – що в прямому ефірі всі знову побачили, що там перебувають російські війська,

по-друге – що там в машинних залах є склад боєприпасів,

по-третє – що російська сторона обстрілює територію ЗАЕС і Енергодар.

по-четверте – що демілітаризована зона – це єдиний вихід з ситуації з точки зору безпеки.

по-п'яте – якщо російська армія залишить в спокої ЗАЕС, то там буде працювати ефективна українська бригада, яка буде займатися забезпеченням ядерної безпеки.

Це все очевидні речі, але чомусь ми побачили досить банальний звіт МАГАТЕ. Я веду до того, що вкотре помітно неефективність посередницьких місій. Вони приїхали заради картинки, показали щось, а ми отримали багато банальних слів про те, що треба забезпечити безпеку. Адже без них ми цього "не розуміли",

– зазначив Подоляк.

Він додав, що філософський сенс слів "треба просто перестати стріляти" чітко описує те, що робить росія. "Цій країні треба, спочатку перестати стріляти, а потім скласти зброю і покинути територію України. Бо війна буде тривати доти, доки ми не зробимо це силоміць. Росії треба це зрозуміти", – підсумував радник.

Подоляк розповів про ситуацію на фронті та звіт МАГАТЕ: відео



До слова, фахівці МАГАТЕ опублікували звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, яка під окупацією росіян.

Про що йдеться у звіті МАГАТЕ: основне

Там кажуть, що потрібна домовленість усіх сторін на створення захисної зони навколо ЗАЕС. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації, які допоможуть створити негайно таку зону ядерної безпеки.

У МАГАТЕ повідомили про зафіксовані наслідки обстрілів, влучання були в одному маслобаку для змазки турбін, по дахах різних будівель, зокрема будівлі для транспорту, який перевозить використане ядерне паливо, по спецбудівлі, де розміщуються ядерне паливо та сховищах, у новому учбовому корпусі, у будівлі, де розташований центральний моніторинговий пункт тощо.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що, попри те, що минулі обстріли не спричинили ядерної надзвичайної ситуації, вони становлять постійну загрозу для ядерної безпеки.

Зазначають, що члени місії бачили російські військові вантажівки на першому поверсі машинних залів першого та другого енергоблоків, а також під естакадами, які з'єднують реактори. Вони просять забрати цю техніку з ЗАЕС.

Окрім морального тиску на працівників ЗАЕС зі сторони окупантів, штат на станції виснажений через те, що зачасту персонал змушений працювати понаднормово. До того, ж росіяни не надають персоналу повний доступ до абсолютно всіх приміщень станції.

Також МАГАТЕ рекомендує відновити цю систему аварійного реагування на станції.

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