Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он заверил, что этот отчет говорит об удивительном поведении международного посредника – МАГАТЭ.
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"МАГАТЭ говорит, чтобы Украина договорилась с оккупантами"
По его словам, если бы стороны могли сами договориться во время столь жесткой и интенсивной войны, то не было бы смысла существования таких международных посредников.
В чем функция международного посредника? В том, что ты приезжаешь и обязываешься организовать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Но этого не сказали,
– подчеркнул он.
Подоляк говорит, что это было сказано несколько иначе – МАГАТЭ говорит, чтобы Украина договорилась с российскими военными. "А это война, понятно, что мы не будем договариваться. Они стреляют, и мы стреляем, чтобы деблокировать свою территорию, мы не стреляем в ЗАЭС, в отличие от россии", – ответил он.
Советник главы ОП отметил, что в этом отчете удивительно и то, что МАГАТЭ уверяет, что нужно, чтобы стороны прекратили стрелять.
Конечно, мы же об этом не говорили до визита Гросси. Мы не говорили, что давайте россия перестанет стрелять по ЗАЭС, Энергодару и Никополю. Лишь Гросси приехал и сказал "давайте они перестанут стрелять",
– сатирически отметил Подоляк.
"Банальные заявления от МАГАТЭ"
Он не понимает, зачем было ехать на ЗАЭС, чтобы сделать достаточно банальные заявления о том, что:
- во-первых – что в прямом эфире все снова увидели, что там находятся российские войска,
- во-вторых – что там в машинных залах есть склад боеприпасов,
- в третьих – что российская сторона обстреливает территорию ЗАЭС и Энергодар,
- в-четвертых, что демилитаризованная зона – это единственный выход из ситуации с точки зрения безопасности,
- в-пятых – если российская армия оставит в покое ЗАЭС, то там будет работать эффективная украинская бригада, которая будет заниматься обеспечением ядерной безопасности.
Это все очевидные вещи, но почему-то мы увидели достаточно банальный отчет МАГАТЭ. Я веду к тому, что в очередной раз заметна неэффективность посреднических миссий. Они приехали ради картинки, показали что-нибудь, а мы получили много банальных слов о том, что нужно обеспечить безопасность. Ведь без них мы этого "не понимали",
– отметил Подоляк.
Он добавил, что философский смысл слов "надо просто перестать стрелять" четко описывает то, что делает Россия. "Этой стране нужно сначала перестать стрелять, а потом сложить оружие и покинуть территорию Украины. Потому что война будет продолжаться до тех пор, пока мы не сделаем это насильно. России нужно это понять", – подытожил советник.
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К слову, специалисты МАГАТЭ опубликовали отчет по итогам своего визита на Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под оккупацией россиян.
О чем говорится в отчете МАГАТЭ: основное
- Там говорят, что нужна договоренность всех сторон о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС. МАГАТЭ готово немедленно приступить к консультациям, которые помогут создать немедленно такую зону ядерной безопасности.
- В МАГАТЭ сообщили о зафиксированных последствиях обстрелов, попадания были в одном маслобаке для смазки турбин, по крышам различных зданий, в частности, здания для транспорта, перевозящего использованное ядерное топливо, по спецзданию, где размещают ядерное топливо и хранилищах, по новому учебному корпусу, по зданию, где расположен центральный мониторинговый пункт.
- Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что, несмотря на то, что прошлые обстрелы не повлекли за собой ядерной чрезвычайной ситуации, они представляют постоянную угрозу для ядерной безопасности.
- Отмечают, что члены миссии видели российские военные грузовики на первом этаже машинных залов первого и второго энергоблоков, а также под соединяющими реакторы эстакадами. Они просят забрать эту технику из ЗАЭС.
- Кроме морального давления на работников ЗАЭС со стороны оккупантов, штат на станции истощен из-за того, что часто персонал вынужден работать сверхурочно. К тому же россияне не предоставляют персоналу полный доступ к абсолютно всем помещениям станции.
- Также МАГАТЭ рекомендует восстановить эту систему аварийного реагирования на станции.
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