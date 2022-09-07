Під час засідання Радбезу ООН генсек організації заявив, що російські та українські військові повинні взяти на себе зобов'язання не вести воєнних дій на території Запорізької атомної електростанції.

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Генсек ООН закликав обидві сторони не обстрілювати станцію

Антоніу Гутерреш наголосив, що будь-яка шкода, заподіяна ядерному об'єкту, може призвести до катастрофи для регіону та за його межами. І будь-які дії, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку чи захист атомної станції, є неприйнятними, тож АЕС має знову стати об’єктом цивільної інфраструктури.

При цьому він заявив, що обидві сторони війни повинні взяти на себе обов'язок не здійснювати жодної військової діяльності з території АЕС. Забувши уточнити, хто ж таки обстрілює станцію.

Як перший крок, російські та українські сили повинні взяти на себе зобов'язання не здійснювати жодної військової діяльності на АЕС або з її території. Цей об'єкт та його околиці не повинні бути мішенню або платформою для воєнних операцій,

– заявив Гутерреш.

Другий крок – демілітаризована зона

Другий крок, на думку Гутерреша, це укладення угоди про створення демілітаризованої зони навколо станції. Зокрема, вона має передбачати "зобов'язання російських збройних сил вивести весь особовий склад і військову техніку з цієї зони, а українських сил – не просуватися вглиб її".

Довідка. 7 вересня на запит росії відбулось засідання Ради безпеки ООН, щоб розглянути ситуацію на ЗАЕС. Передбачувано, що країна-агресорка зібрала Радбез, щоб поширювати наративи про те, що станцію атакують нібито ЗСУ, хоч це насправді роблять російські війська.

Про що говорили основні учасники Радбезу

Деякі країни під час засідання Радбезу чітко вказали на агресора, деякі – ні, проте наголосили на важливості демілітаризації станції. Росія продовжувала свій наратив про те, що ЗАЕС обстрілює начебто Україна, а Індія чомусь заговорила про важливість експорту продовольства з країни-агресорки.

Головні тези:

Індія закликала обидві сторони повернутись на шлях діалогу і до неухильного взаємного стримування. Також у країні заявили, що потрібно сприяти російському експорту продовольства та добрив.

закликала обидві сторони повернутись на шлях діалогу і до неухильного взаємного стримування. Також у країні заявили, що потрібно сприяти російському експорту продовольства та добрив. Китай сказав, що Чорнобильська аварія не зникла з пам'яті й важливо дотримуватися принципів ядерної безпеки та 7 принципів, запропонованих гендиректором Гроссі. Натомість інспектори, що залишилися, повинні допомогти у стабілізації ситуації.

сказав, що Чорнобильська аварія не зникла з пам'яті й важливо дотримуватися принципів ядерної безпеки та 7 принципів, запропонованих гендиректором Гроссі. Натомість інспектори, що залишилися, повинні допомогти у стабілізації ситуації. Велика Британія наголосила, що ситуація, що склалася на ЗАЕС – це провина лише росії. І тільки вона може врегулювати ситуацію шляхом виведення своїх військ із території Запоріжжя та України.

наголосила, що ситуація, що склалася на ЗАЕС – це провина лише росії. І тільки вона може врегулювати ситуацію шляхом виведення своїх військ із території Запоріжжя та України. США закликали до демілітаризації ЗАЕС та дотримання семи принципів ядерної безпеки, щоб "завтра" таки настало.

закликали до демілітаризації ЗАЕС та дотримання семи принципів ядерної безпеки, щоб "завтра" таки настало. Франція зауважила, що росія поводиться, як пожежник-палій. Росіяни самі ж підпалюють і самі дають поради, як гасити.

зауважила, що росія поводиться, як пожежник-палій. Росіяни самі ж підпалюють і самі дають поради, як гасити. Українська сторона наголосила, що саме Україна запросила проведення місії МАГАТЕ та запропонувала постійну присутність. Росіяни перетворили ЗАЕС у військову базу і єдиний спосіб домогтися безпеки – це вивести зі станції російські війська та передати ЗАЕС під контроль України.

запросила проведення місії МАГАТЕ та запропонувала постійну присутність. Росіяни перетворили ЗАЕС у військову базу і єдиний спосіб домогтися безпеки – це вивести зі станції російські війська та передати ЗАЕС під контроль України. А росія, як завжди, відзначилася. Країна-агресорка не вважає серйозною пропозицію щодо зони безпеки навколо Запорізької АЕС. При цьому окупанти закликали керівників ООН та Радбез засудити "атаки українських військ" на ЗАЕС. Також російська сторона, мовляв, шкодує, що МАГАТЕ у своїй доповіді не вказує джерело обстрілів станції.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що Україна підтримує ідею створити безпечну зону навколо ЗАЕС, якщо це означає демілітаризацію та виведення російських військ із території станції.

До теми – реакція Зеленського на звіт МАГАТЕ: дивіться відео