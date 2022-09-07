Во время заседания Совбеза ООН генсек организации заявил, что российские и украинские военные должны взять на себя обязательство не вести военные действия на территории Запорожской атомной электростанции.

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Генсек ООН призвал обе стороны не обстреливать станцию

Антониу Гутерриш подчеркнул, что любой ущерб, причиненный ядерному объекту, может привести к катастрофе для региона и за его пределами. И какие-либо действия, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защиту атомной станции, неприемлемы, поэтому АЭС должна снова стать объектом гражданской инфраструктуры.

При этом он заявил, что обе стороны войны должны взять на себя обязанность не осуществлять никакую военную деятельность с территории АЭС. Забыв уточнить, кто обстреливает станцию.

Как первый шаг, российские и украинские силы должны взять на себя обязательство не осуществлять никакую военную деятельность на АЭС или ее территории. Этот объект и его окрестности не должны быть мишенью или платформой для военных операций,

– заявил Гутерриш.

Второй шаг – демилитаризованная зона

Вторым шагом, по мнению Гутерриша, является заключение соглашения о создании демилитаризованной зоны вокруг станции. В частности, она должна предусматривать "обязательство российских вооруженных сил вывести весь личный состав и военную технику из этой зоны, а украинских сил – не продвигаться вглубь ее".

Справка. 7 сентября по запросу россии состоялось заседание Совета безопасности ООН, чтобы рассмотреть ситуацию на ЗАЭС. Предполагается, что страна-агрессор собрала Совбез, чтобы распространять нарративы, якобы станцию атакуют ВСУ, хотя на самом деле это делают российские войска.

О чем говорили основные участники Совбеза

Некоторые страны во время заседания Совбеза четко указали на агрессора, некоторые – нет, однако отметили важность демилитаризации станции. Россия продолжала свой нарратив, что ЗАЭС будто бы обстреливает Украина, а Индия почему-то заговорила о важности экспорта продовольствия из страны-агрессора.

Главные тезисы:

Индия призвала обе стороны вернуться на путь диалога и к неукоснительному взаимному сдерживанию. Также в стране заявили, что необходимо содействовать российскому экспорту продовольствия и удобрений.

призвала обе стороны вернуться на путь диалога и к неукоснительному взаимному сдерживанию. Также в стране заявили, что необходимо содействовать российскому экспорту продовольствия и удобрений. Китай сказал, что Чернобыльская авария не исчезла из памяти и важно соблюдать принципы ядерной безопасности и 7 принципов, предложенных гендиректором Гросси. Оставшиеся инспекторы должны помочь в стабилизации ситуации.

сказал, что Чернобыльская авария не исчезла из памяти и важно соблюдать принципы ядерной безопасности и 7 принципов, предложенных гендиректором Гросси. Оставшиеся инспекторы должны помочь в стабилизации ситуации. Великобритания подчеркнула, что сложившаяся ситуация на ЗАЭС – это вина только россии. И только она может урегулировать ситуацию путем вывода своих войск с территории Запорожья и Украины.

подчеркнула, что сложившаяся ситуация на ЗАЭС – это вина только россии. И только она может урегулировать ситуацию путем вывода своих войск с территории Запорожья и Украины. США призвали к демилитаризации ЗАЭС и соблюдению семи принципов ядерной безопасности, чтобы "завтра" все-таки наступило.

призвали к демилитаризации ЗАЭС и соблюдению семи принципов ядерной безопасности, чтобы "завтра" все-таки наступило. Франция заметила, что россия ведет себя как пожарный-поджигатель. Россияне сами же поджигают и сами дают советы, как тушить.

заметила, что россия ведет себя как пожарный-поджигатель. Россияне сами же поджигают и сами дают советы, как тушить. Украинская сторона подчеркнула, что именно Украина запросила проведение миссии МАГАТЭ и предложила постоянное присутствие. Россияне превратили ЗАЭС в военную базу, и единственный способ добиться безопасности – вывести со станции российские войска и передать ЗАЭС под контроль Украины.

запросила проведение миссии МАГАТЭ и предложила постоянное присутствие. Россияне превратили ЗАЭС в военную базу, и единственный способ добиться безопасности – вывести со станции российские войска и передать ЗАЭС под контроль Украины. А россия, как всегда, отличилась. Страна-агрессор не считает серьезным предложение по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. При этом оккупанты призвали руководителей ООН и Совбез осудить "атаки украинских войск" на ЗАЭС. Также российская сторона, мол, сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе не указывает источник обстрелов станции.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что Украина поддерживает идею создать безопасную зону вокруг ЗАЭС, если это означает демилитаризацию и вывод российских войск с территории станции.

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