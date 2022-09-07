Проміжки між російськими провокаціями стають дедалі коротшими. Як повідомив мер міста Дмитро Орлов, унаслідок обстрілів Енергодара 7 вересня вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту.

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Наслідки обстрілів Енергодара

Прогнозувати терміни відновлення електропостачання зараз неможливо.

Працівники комунальних та інших служб просто не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець і треба все починати з початку,

– написав Орлов.

Він закликав енергодарців дотримуватися правила двох стін під час обстрілів. А також зробити запаси питної води та, коли з'явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування.

Росіяни тримають у заручниках цивільне населення біля ЗАЕС

Ірина Верещук також звернула увагу на ситуацію довкола Запорізької АЕС. За її словами, російські загарбники і далі створюють небезпечну ситуацію на ЗАЕС та шантажують українців та весь світ.

Російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства,

– наголосила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Вона додала, що росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. У заручниках опинилися і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Йдеться про десятки тисяч людей.

Верещук закликає евакуюватися

Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з територій, прилеглих до атомної електростанції.

У відповідь – цинічне мовчання. Звертаюся до мешканців тимчасово непідконтрольних уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС: евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо,

– закликала Верещук.

Зверніть увагу! Охочі евакуюватися із тимчасово окупованих територій біля Запорізької АЕС можуть звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).

Ситуація в Енергодарі: коротко

У вівторок, 6 вересня, в Енергодарі пролунав потужний вибух, після якого в місті зникло світло та водопостачання.

Ввечері 6 вересня повідомлялося, що вибухи в Енергодарі лунали декілька годин. Відомо, що росія вдарила щонайменше по 5 місцях. Мер Енергодара Дмитро Орлов закликав містян перебувати в укриттях.

Росія посилює фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення в окупованому Енергодарі. Затриманих мешканців міста та полонених військовослужбовців ЗСУ окупанти утримують у катівнях.

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