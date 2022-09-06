Про потужний вибух в Енергодарі повідомив очільник міської ради Дмитро Орлов. Він зауважив, що, за словами мешканців, стався він о 12:20.

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У місті немає світла та води

Також Орлов зауважив, що внаслідок вибуху місто залишилося без електро- та водопостачання. Що стосується решти обставин, то вони, за словами міського голови, з'ясовуються.

Додамо, що у місцевих телеграм-каналах повідомляють про те, що в Енергодарі продовжуються провокації. Тож мешканців закликають бути максимально обережними.

Зранку вибухи пролунали у Кривому Розі

Мешканців Кривого Рогу вибухи сколихнули близько 08:07. Тоді ж надійшло повідомлення про те, що в місті пролунали вибухи. Його опублікував "Оперативний ЗСУ" з посиланням на мешканців. За попередньою інформацією, могла спрацювати ППО.

Через кілька хвилин – об 08:13 – додаткову інформацію опублікував глава військової адміністрації Олександр Вілкул. За словами високопосадовця, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Тож мешканців він попрохав не покидати укриттів, щоб не наражати себе на небезпеку.

Трішки пізніше у мережу виклали відео з місця "прильоту". На ньому можна побачити, як у небо над містом здіймається густий стовп диму. Мешканці зазначають, що його можна було спостерігати практично з усіх районів міста.

Невдовзі надійшла інформація від глави Дніпропетровської ОВА. Валентин Резніченко зауважив, що російські військові обстріляли нафтобазу. Високопосадовець додав, що на місці вже працюють вогнеборці, а також пожежний потяг. Інформація щодо постраждалих, а також масштабів руйнування тоді уточнювалася.

В Офісі генпрокуратури вже прокоментували ракетний удар по Кривому Рогу. У відомстві зазначили, що ніхто з цивільних не постраждав внаслідок цього. Водночас там підкреслили, що російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру.

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