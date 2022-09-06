Наразі очікується підтверджена інформація від офіційних представників регіонів. До речі, нині по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Зверніть увагу Під час тривог на Запоріжжі та у Харкові чули вибухи

Що відомо про нові вибухи

У Запорізькій області здіймається хмара диму після вибухів, інформація уточнюється.

Також повідомляють про вибухи у Миколаївській області. Це теж сталось під час повітряної тривоги.

У Запорізькій та Миколаївській областях чули вибухи: дивіться відео

Росія завдала ракетних ударів по Кривому Рогу

У Кривому Розі зранку 6 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Невдовзі місцева влада підтвердила ракетні удари, яких завдали російські військові.

О 8:07 надійшло повідомлення про вибухи у Кривому Розі. Про це повідомили в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ", посилаючись на інформацію від місцевих мешканців. За попередньою інформацією, вони могли чути роботу ППО.

А вже о 8:13 надійшла інформація від глави військової адміністрації Кривого Рогу. Олександр Вілкул підтвердив ракетні удари по місту та закликав мешканців не покидати укриттів.

Невдовзі у мережі опублікували відео, на якому можна побачити густий стовп чорного диму. Він здіймається над Кривим Рогом. Як зазначають, його видно практично з усіх районів міста.

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