У Запоріжжі повітряна тривога пролунала приблизно о 1:28. Вибухи були о 1:50, а о 1:59 вже оголосили про відбій небезпеки.

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В одній з місцевих телеграм-спільнот опублікували запис зі звуками вибухів.

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У Харкові повітряну тривогу оголосили о 1:00. Приблизно о 1:20 повідомили про відбій. Проте о 2:00 люди почули вибухи. Згодом знову оголосили про небезпеку з повітря.

Що робити, коли чуєте вибухи

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечному місці – спустіться в укриття або ж скористайтесь правилом двох стін. За можливості потурбуйтесь про літніх або маломобільних людей, яким важко пересуватися. Візьміть з собою необхідні речі. Залишайтесь у безпечному місці до відбою тривоги.

Якщо ж ви почули вибухи, то не повідомляйте про місця влучань. Не публікуйте фото чи відео, оскільки це може допомогти ворогу й він скорегує вогонь. Можливий повторний обстріл.

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