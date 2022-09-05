В Запорожье воздушная тревога раздалась примерно в 1:28. Взрывы были в 1:50, а в 1:59 уже объявили об отбое опасности.

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В одном из местных телеграмм-сообществ опубликовали запись со звуками взрывов.

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В Харькове воздушную тревогу объявили в 1:00. Приблизительно в 1:20 сообщили об отбое. Однако в 2:00 часа люди услышали взрывы. Впоследствии снова объявили об опасности с воздуха.

Что делать, когда слышите взрывы

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасном месте – спуститесь в укрытие или воспользуйтесь правилом двух стен. По возможности позаботьтесь о пожилых или маломобильных людях, которым трудно передвигаться. Возьмите с собой необходимые вещи. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя тревоги.

Если же вы услышали взрывы, то не сообщайте места попаданий. Не публикуйте фото или видео, поскольку это может помочь врагу и скорректирует огонь. Возможен повторный обстрел.

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