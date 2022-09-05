Кроме того, предупредили о возможных авиаударах в части центральных областей. В общей сложности "краснели" на карте 11 областей, а в одном районе Днепропетровщины высокая угроза артобстрела.

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В каких областях объявили тревогу по состоянию на 3 часа

Сумской;

Донецкой;

Харьковской;

Запорожской;

Полтавской;

Херсонской;

Николаевской;

Кировоградской;

Днепропетровской.

Также неизменной с вечера 4 апреля остается угроза ударов в Луганской области. Что касается артиллерийских обстрелов, то о них предупредили жителей Никопольского района на берегу Каховского водохранилища.

Карта тревог по состоянию на 03:00 / Скриншот

Первый сигнал тревоги раздался в Николаевской области в 00:51. Через несколько минут такие предупреждения звучали в большинстве "тревожных" областей. Однако уже в 01:12 раздался первый отбой в Кировоградской области. Впоследствии это начало постепенно происходить и в других регионах.

Приблизительно в 02:30 ситуация повторилась – тревоги охватили 10 украинских областей. В 03.12 по регионам пошла волна отбоев.

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