Российские захватчики посреди дня 3 сентября обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую общину. Корреспондент из Кривого Рога рассказал 24 каналу новые детали обстрела Зеленодольска, в результате которого погиб 9-летний мальчик.
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Подробности циничного обстрела Зеленодольска
Как отметил журналист, "Ураганы" прилетели в город из глубины временно оккупированной территории Херсонской области.
Обстрел произошел в то время, когда люди ехали в машинах по своим делам. Мальчик, получивший смертельное ранение, просто гулял по улицам города,
– сказал корреспондент из Кривого Рога.
В результате вражеских обстрелов тяжелые ранения получили 10 человек. Врачи продолжают бороться за их жизнь.
Последствия обстрелов Зеленодольской общины
Российские "Ураганы" нанесли значительные разрушения в Зеленодольске. В городе были повреждены 8 многоэтажек, местные магазины, лицей, детский сад и центр предоставления административных услуг.
Также от российских ракет пострадало село Большая Костромка, расположенное в нескольких километрах от города Зеленодольск. Там повреждены частные дома.
Враг также обстрелял Никополь
Неспокойно также было в Никополе. В ночь на 4 сентября враг трижды обстрелял город с оккупированных территорий Запорожской области на другом берегу Днепра.
Россияне стреляли из тяжелой ствольной артиллерии и из "Градов". В результате "прилетов" в Никополе вспыхнули пожары,
– рассказал журналист.
По его словам, в результате обстрелов были повреждены 5 жилых домов, а также несколько хозяйственных построек. Из-за повреждения линии электропередач часть жителей Никополя на время осталась без электроснабжения.
"Прилеты" зафиксировали и в соседней Марганецкой общине. Там российские ракеты повредили склады и проходную местного завода, а также частные дома.
Под Кривым Рогом сбили российскую ракету
Под утро 4 сентября в окрестностях Кривого Рога украинские силы ПВО сбили российскую ракету Х-59, которую выпустил вражеский истребитель Су-35.
Украинские военные уничтожили ее очень мастерски, обломки ракеты не нанесли никаких повреждений инфраструктуре.
Журналист рассказал новые детали кровавого обстрела Днепропетровщины: смотрите видео
Обстрелы Днепропетровщины: коротко
- Российские военные продолжают обстреливать Днепропетровскую область. В ночь на 3 сентября оккупанты выпустили по ней 5 ракет, которые удалось сбить силам ПВО.
- 29 августа российские оккупанты ночью и утром нанесли удары по Никополю и Марганцу.
- 28 августа в Криворожском районе слышали взрывы. Начальник Криворожской ОВА Евгений Ситниченко рассказал, что были обстреляны Новопольская, Апостольская, Зеленодольская, Широковская и Карповская общины.