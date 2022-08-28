Начальник Криворожской ОВА Евгений Ситниченко рассказал, что были обстреляны Новопольская, Апостольская, Зеленодольская, Широковская и Карповская общины.

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Есть ли пострадавшие

Ситниченко заверил, что в результате этих обстрелов никто не пострадал. На остальных территориях Криворожья все спокойно.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал, что в результате обстрелов повреждено здание одного из предприятий. Также в жилом доме частично повреждена крыша.

Что происходит на прифронтовых территориях

Евгений Ситниченко отметил, что на границах, граничащих с Херсонской и Николаевской областью, ситуацию контролируют ВСУ. Враг не приблизился к Кривому Рогу ни на метр.

В то же время Николай Лукашук убежден, что регулярные обстрелы Криворожского района означают, что российские оккупанты хотят сдержать наступление наших защитников.

Я уже неоднократно отмечал: регулярно обстреливая Криворожский район, оккупанты хотят сковать силы наших защитников и не дать им продвинуться вперед.

– сказал Николай Лукашук.

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