Начальник Криворізької ОВА Євген Ситниченко розповів, що були обстріляні Новопільська, Апостольська, Зеленодольська, Широківська та Карпівська громади.

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Чи є постраждалі

Ситниченко запевнив, що в Результаті цих обстрілів ніхто не постраждав. На решті територій Криворіжжя усе спокійно.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів, що внаслідок обстрілів пошкоджена будівля одного з підприємств. Також в житловому будинку частково пошкоджено дах.

Що відбувається на прифронтових територіях

Євген Ситниченко наголосив на тому, що на кордонах, які межують з Херсонською та Миколаївською областю, ситуацію контролюють ЗСУ. Ворог не наблизився до Кривого рогу ні на метр.

Натомість Микола Лукашук переконаний, що регулярні обстріли Криворізького району означають, що російські окупанти хочуть стримати наступ наших захисників.

Я вже неодноразово зазначав: регулярно обстрілюючи Криворізький район, окупанти хочуть скувати сили наших захисників і не дати їм просунутися вперед,

– сказав Микола Лукашук.

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