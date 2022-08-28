Першу тривогу оголосили на Київщині та в самій столиці о 19:19. Невдовзі почали "червоніти" на карті й інші області. Невдовзі в мережі повідомили, що лунають вибухи на Рівненщині та на Волині. А відбої почалися орієнтовно за пів години.

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В яких областях оголосили повітряну тривогу:

  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Черкаській;
  • Сумській;
  • Вінницькій;
  • Хмельницькій;
  • Тернопільській;
  • Закарпатській;
  • Чернівецькій;
  • Львівській;
  • Волинській;
  • Рівненській;
  • Житомирській;
  • Кіровоградській;
  • Івано-Франківській.


Карта тривог станом на 19:30 / Скриншот

Ймовірно, атакують з Білорусі

У телеграмі "Беларускі Гаюн" повідомили, що о 19:30 по Україні запустили кілька ракет. Це, ймовірно, зробили російські винищувачі з повітряного простору Білорусі. Там були помічені бомбардувальники моделей Ту-22М. Невдовзі також з'явилися повідомлення про інші запуски:

  • Три з неба над Туровим;
  • Два з неба над Петриковом.

Після цього в тому ж телеграм-каналі повідомили, що бомбардувальники окупантів почали повертатися на територію росії.

Вибухи на Рівненщині лунали двічі

Про перші звуки вибухів у Рівненській області повідомили о 19:34. Через 10 хвилин місцеві жителі повідомили, що це повторилося. Станом на 19:45 невідомо, що саме слугувало причиною цих звуків, адже це могла бути й робота наших систем ППО.

Щодо Волині, то такі повідомлення з'явилися приблизно тоді ж, проте одразу вказували, що це протиповітряна оборона. Станом на 20:00 місцева влада обох областей ніяк не коментувала звуки, які чули жителі регіонів.

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