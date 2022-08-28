Першу тривогу оголосили на Київщині та в самій столиці о 19:19. Невдовзі почали "червоніти" на карті й інші області. Невдовзі в мережі повідомили, що лунають вибухи на Рівненщині та на Волині. А відбої почалися орієнтовно за пів години.
Зауважте "Бавовна" у Новій Каховці та Алупці, шалені втрати ворога: основне за 186 день війни
В яких областях оголосили повітряну тривогу:
- Київській;
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Сумській;
- Вінницькій;
- Хмельницькій;
- Тернопільській;
- Закарпатській;
- Чернівецькій;
- Львівській;
- Волинській;
- Рівненській;
- Житомирській;
- Кіровоградській;
- Івано-Франківській.
Карта тривог станом на 19:30 / Скриншот
Ймовірно, атакують з Білорусі
У телеграмі "Беларускі Гаюн" повідомили, що о 19:30 по Україні запустили кілька ракет. Це, ймовірно, зробили російські винищувачі з повітряного простору Білорусі. Там були помічені бомбардувальники моделей Ту-22М. Невдовзі також з'явилися повідомлення про інші запуски:
- Три з неба над Туровим;
- Два з неба над Петриковом.
Після цього в тому ж телеграм-каналі повідомили, що бомбардувальники окупантів почали повертатися на територію росії.
Вибухи на Рівненщині лунали двічі
Про перші звуки вибухів у Рівненській області повідомили о 19:34. Через 10 хвилин місцеві жителі повідомили, що це повторилося. Станом на 19:45 невідомо, що саме слугувало причиною цих звуків, адже це могла бути й робота наших систем ППО.
Щодо Волині, то такі повідомлення з'явилися приблизно тоді ж, проте одразу вказували, що це протиповітряна оборона. Станом на 20:00 місцева влада обох областей ніяк не коментувала звуки, які чули жителі регіонів.
До теми – скільки разів оголошували тривогу на День Незалежності: дивіться відео