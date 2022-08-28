Першу тривогу оголосили на Київщині та в самій столиці о 19:19. Невдовзі почали "червоніти" на карті й інші області. Невдовзі в мережі повідомили, що лунають вибухи на Рівненщині та на Волині. А відбої почалися орієнтовно за пів години.

Зауважте "Бавовна" у Новій Каховці та Алупці, шалені втрати ворога: основне за 186 день війни

В яких областях оголосили повітряну тривогу:

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Сумській;

Вінницькій;

Хмельницькій;

Тернопільській;

Закарпатській;

Чернівецькій;

Львівській;

Волинській;

Рівненській;

Житомирській;

Кіровоградській;

Івано-Франківській.



Карта тривог станом на 19:30 / Скриншот

Ймовірно, атакують з Білорусі

У телеграмі "Беларускі Гаюн" повідомили, що о 19:30 по Україні запустили кілька ракет. Це, ймовірно, зробили російські винищувачі з повітряного простору Білорусі. Там були помічені бомбардувальники моделей Ту-22М. Невдовзі також з'явилися повідомлення про інші запуски:

Три з неба над Туровим;

Два з неба над Петриковом.

Після цього в тому ж телеграм-каналі повідомили, що бомбардувальники окупантів почали повертатися на територію росії.

Вибухи на Рівненщині лунали двічі

Про перші звуки вибухів у Рівненській області повідомили о 19:34. Через 10 хвилин місцеві жителі повідомили, що це повторилося. Станом на 19:45 невідомо, що саме слугувало причиною цих звуків, адже це могла бути й робота наших систем ППО.

Щодо Волині, то такі повідомлення з'явилися приблизно тоді ж, проте одразу вказували, що це протиповітряна оборона. Станом на 20:00 місцева влада обох областей ніяк не коментувала звуки, які чули жителі регіонів.

Зверніть увагу! Якщо ви побачите наслідки вибухів або "прильотів" – не фотографуйте і не знімайте відео. Якщо опублікувати такі матеріали в мережі, це може допомогти ворогу корегувати вогонь при повторних ударах. Також не можна поширювати жодної конкретної інформації про роботу українських систем ППО.

До теми – скільки разів оголошували тривогу на День Незалежності: дивіться відео