Головне про 186 день війни та ситуацію на фронті читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали у ньому все, що вам потрібно знати.

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05:17 Тим часом росія досі не змогла надати жодних доказів пошкоджень Запорізької АЕС. Нагадаємо, що саме українських військових країна-агресорка звинувачує в атаці по станції.

02:47 В ОК "Південь" поділилися черговим зведенням за минулу добу. Нашим військовим в регіоні вдалося знищити відразу два опорні пункти ворога, два склади, а також цілу низку техніки. Зокрема:

35 одиниць особового складу окупантів;

гаубицю "Мста-Б";

самохі‌дну артилері‌йську гарма‌ту "Но‌на";

9 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів в Дудчанах та Давидовому Броді;

а також 1 польовий пункт боєпостачання у Воскресенському.

У той самий час ми розповіли вам про вибухи, які пролунали цієї ночі на території України. Їх чули в Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, а також у тимчасово окупованому Мелітополі.

О 00:01 стало відомо про вибухи на Харківщині.

Майже в той самий час надійшли повідомлення про атаку Нікопольського району Дніпропетровщини.

Через лічені хвилини окупанти атакували Миколаївщину.

А вже через пів години надійшла інформація про вибухи, які лунали у Запоріжжі.

Відомо також, що о 00:42 ворог повторно бив по Дніпропетровщині.

А о 01:36 – по Миколаївській області.

01:51 В Укрзалізниці озвучили чергові плани. Мовиться про прагнення відкрити ще 3 переїзди через кордон. Мовиться про:

Рава-Руська – Гребенне (Польща),

Стражава – Кросцєнко (Польща),

Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія).

Нагадаємо, що на днях уже відновили рух лінією Березине – Басарабяска.

01:24 Під Тернополем у ДТП загинув депутат обласної ради Іван Мурин. У нього врізався автомобіль Volkswagen у напрямку села Смиківці. Сам же депутат на той момент керував мотоциклом. Його відразу ж доставили до лікарні, але врятувати не змогли.

00:40 Журналісти повідомили, що росія з Сирії вивозить свої системи ППО. Це вона робить задля того, щоб перекидати їх на війну в Україні. Мовиться про установки типу С-300. Ця батарея минулого місяця стояла на захисті російської бази "Хамім", а також порту Тартус.