Головне про 186 день війни та ситуацію на фронті читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали у ньому все, що вам потрібно знати.
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05:17 Тим часом росія досі не змогла надати жодних доказів пошкоджень Запорізької АЕС. Нагадаємо, що саме українських військових країна-агресорка звинувачує в атаці по станції.
02:47 В ОК "Південь" поділилися черговим зведенням за минулу добу. Нашим військовим в регіоні вдалося знищити відразу два опорні пункти ворога, два склади, а також цілу низку техніки. Зокрема:
- 35 одиниць особового складу окупантів;
- гаубицю "Мста-Б";
- самохідну артилерійську гармату "Нона";
- 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
- 2 склади боєприпасів в Дудчанах та Давидовому Броді;
- а також 1 польовий пункт боєпостачання у Воскресенському.
У той самий час ми розповіли вам про вибухи, які пролунали цієї ночі на території України. Їх чули в Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, а також у тимчасово окупованому Мелітополі.
- О 00:01 стало відомо про вибухи на Харківщині.
- Майже в той самий час надійшли повідомлення про атаку Нікопольського району Дніпропетровщини.
- Через лічені хвилини окупанти атакували Миколаївщину.
- А вже через пів години надійшла інформація про вибухи, які лунали у Запоріжжі.
- Відомо також, що о 00:42 ворог повторно бив по Дніпропетровщині.
- А о 01:36 – по Миколаївській області.
01:51 В Укрзалізниці озвучили чергові плани. Мовиться про прагнення відкрити ще 3 переїзди через кордон. Мовиться про:
- Рава-Руська – Гребенне (Польща),
- Стражава – Кросцєнко (Польща),
- Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія).
Нагадаємо, що на днях уже відновили рух лінією Березине – Басарабяска.
01:24 Під Тернополем у ДТП загинув депутат обласної ради Іван Мурин. У нього врізався автомобіль Volkswagen у напрямку села Смиківці. Сам же депутат на той момент керував мотоциклом. Його відразу ж доставили до лікарні, але врятувати не змогли.
00:40 Журналісти повідомили, що росія з Сирії вивозить свої системи ППО. Це вона робить задля того, щоб перекидати їх на війну в Україні. Мовиться про установки типу С-300. Ця батарея минулого місяця стояла на захисті російської бази "Хамім", а також порту Тартус.