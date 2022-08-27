Головне про 185 день війни та ситуацію на фронті читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали у ньому все, що вам потрібно знати.

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06:04 В Інституті з вивчення війни поділилися черговою аналітикою. Експерти, вивчивши низку джерел, повідомили про зміни поведінки ворога у Криму. Так, окупанти після рясної "бавовни" виводять з півострова техніку. Натомість на ньому посилюють ППО.

05:06 Зауважимо, що вночі ворог обстріляв також Харків. Як зазначив мер міста Ігор Терехов, "прильоти" фіксували близько 02:00. Він зазначив, що був ракетний обстріл Харкова. окупанти поцілили у центральну частину – Основ'янський і Київський райони.

03:38 Стали відомі деталі обстрілу Кам'янки на Запоріжжі. Як розповів глава ОВА Олександр Старух, ворог забрав життя жінки, а також двох її маленьких дітей. Загалом внаслідок атаки російських загарбників по селищу загинуло щонайменше п'ятеро людей.

02:52 Під Одесою чоловік вистрелив у голову 10-річному хлопчику. Про це повідомили місцеві правоохоронці. Наразі дитина перебуває в лікарні. На щастя, медикам вдалося врятувати хлопчика. Йому вже зробили операцію.

02:08 В ОК "Південь" розповіли про здобутки наших військових в регіоні за минулу добу. Так, на Півдні вдалося знищити засоби ППО ворога, склади з боєприпасами, а також безліч техніки й окупантів. Якщо говорити мовою цифр, то втрати ворога такі:

24 окупанти;

2 реактивні системи залпового вогню "Смерч";

3 самохідні гармати "Гіацинт";

самохідна гармата артилерії "Піон";

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона";

5 одиниць броньованої та автотехніки.

01:12 У Пентагоні уклали контракт на понад 180 мільйонів доларів. Він передбачає закупівлю зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.

00:44 російські військові продовжують тероризувати мирне населення. З метою провокації ворог обстріляв окуповану Кам'янку, що на Запоріжжі. Про це розповів голова Кам'янської селищної ради Борис Ковальчук. За попередньою інформацією, відомо про загиблих.