Російські загарбники посеред дня 3 вересня обстріляли із "Ураганів" Зеленодольську громаду. Кореспондент з Кривого Рогу розповів 24 каналу нові деталі обстрілу Зеленодольська, внаслідок якого загинув 9-річний хлопчик.

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Подробиці цинічного обстрілу Зеленодольська

Як зазначив журналіст, "Урагани" прилетіли у місто з глибини тимчасово окупованої території Херсонської області.

Обстріл стався у той час, коли люди їхали в машинах по власних справах. Хлопчик, який отримав смертельне поранення, просто гуляв вулицями міста,

– сказав кореспондент з Кривого Рогу.

Внаслідок ворожих обстрілів важкі поранення отримали 10 людей. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя.

Наслідки обстрілів Зеленодольської громади

Російські "Урагани" завдали значних руйнувань у Зеленодольську. У місті були пошкоджені 8 багатоповерхівок, місцеві магазини, ліцей, дитячий садок та центр надання адміністративних послуг.

Також від російських ракет постраждало село Велика Костромка, яке розташоване за кілька кілометрів від міста Зеленодольськ. Там пошкоджені приватні будинки.

Ворог також обстріляв Нікополь

Неспокійно також було у Нікополі. У ніч на 4 вересня ворог тричі обстріляв місто з окупованих територій Запорізької області на іншому березі Дніпра.

Росіяни стріляли з важкої ствольної артилерії та з "Градів". У результаті "прильотів" у Нікополі спалахнули пожежі,

– розповів журналіст.

За його словами, внаслідок обстрілів були пошкоджені 5 житлових будинків, а також кілька господарських споруд. Через пошкодження лінії електропередач частина мешканців Нікополя на певний час залишилася без електропостачання.

"Прильоти" зафіксували і у сусідній Марганецькій громаді. Там російські ракети пошкодили склади і прохідну місцевого заводу, а також приватні будинки.

Під Кривим Рогом збили російську ракету

Під ранок 4 вересня на околицях Кривого Рогу українські сили ППО збили російську ракету Х-59, яку випустив ворожий винищувач Су-35.

Українські військові знищили її дуже майстерно, уламки ракети не завдали жодних пошкоджень інфраструктурі.

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