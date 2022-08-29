Під вогнем ворога опинилися три райони

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що ворог завдав удару по Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському районах. У Нікопольському районі загарбники поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. За попередньою інформацією, без постраждалих.

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Водночас збільшилася кількість постраждалих через обстріл Нікополя, який стався напередодні увечері. Повідомляється, що госпіталізований був ще один чоловік, який у важкому стані. Унаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще п'ятеро поранені. Серед поранених 4 чоловіків та одна жінка.

Після нічного обстрілу у Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередач. У Нікополі без світла залишилося 2 600 користувачів. Наразі електропостачання намагаються відновити.

У Марганці масштаби руйнацій з'ясовуються.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що в Нікопольському районі окупанти "Градами" та ствольною артилерією вдарили по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадам.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото Дніпропетровська облрада

Ракетний обстріл зранку

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що зранку 29 серпня росіяни завдали ракетного удару по Синельниківському та Дніпровському районах.

У Покровській громаді через вибух сталася пожежа. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. У Любимівській громаді ракета поцілила по дачному масиву в Любимівській ТГ. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Яка ситуація на Криворізькому напрямку

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ситуація на Криворізькому напрямку контрольована.

Він розповів, що вночі окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади Криворізького району. Обійшлося без втрат та руйнувань.

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