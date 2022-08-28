Варто зауважити, що нещодавно у передмісті Дніпра чули вибухи. Попередньо були "прильоти".

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Дачі треба покинути терміново

Голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий наполягає, що дачі в кооперативі "Отдих" треба покинути негайно. Це ж стосується всіх дач у місті Зеленодольськ.

Якщо ваші рідні чи близькі люди зараз могли перебувати на дачному кооперативі "Отдих" – зателефонуйте їм і дізнайтесь чи все добре,

– сказав Невеселий.

Якщо ж зв'язатись з рідними не виходить, то людям треба дзвонити до гарячої лінії міської ради за номером – 0 (96) 026 31 85.

Варто зауважити, що голова громади на 10:10 фактично підтвердив "прильоти". За його словами, ніхто не постраждав. Він попереджав, що можуть бути повтори і просив людей залишатись вдома. Дітей наполегливо наполягав не випускати.

Обстріли Дніпропетровщини

Регіон розташований близько до бойових дій, тому часто страждає від атак ворога. Особливо це стосується Криворізького району та Зеленодольської громади. Раніше окупанти навіть казали, що хочуть захопити ці землі. Поки в них нічого не виходить, то й стріляють.

Також у ніч проти 23 серпня на Дніпропетровщині російська армія знову обстрілювала два райони – Криворізький та Нікопольський, є жертви. По Криворізькому району окупанти ударили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений – він у лікарні. Будинок родини понівечений.

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