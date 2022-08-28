Варто зауважити, що нещодавно у передмісті Дніпра чули вибухи. Попередньо були "прильоти".
До теми Ніч масових атак на Дніпропетровщині: десятки руйнувань, 12-річний хлопчик у лікарні
Дачі треба покинути терміново
Голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий наполягає, що дачі в кооперативі "Отдих" треба покинути негайно. Це ж стосується всіх дач у місті Зеленодольськ.
Якщо ваші рідні чи близькі люди зараз могли перебувати на дачному кооперативі "Отдих" – зателефонуйте їм і дізнайтесь чи все добре,
– сказав Невеселий.
Якщо ж зв'язатись з рідними не виходить, то людям треба дзвонити до гарячої лінії міської ради за номером – 0 (96) 026 31 85.
Варто зауважити, що голова громади на 10:10 фактично підтвердив "прильоти". За його словами, ніхто не постраждав. Він попереджав, що можуть бути повтори і просив людей залишатись вдома. Дітей наполегливо наполягав не випускати.
Обстріли Дніпропетровщини
- Регіон розташований близько до бойових дій, тому часто страждає від атак ворога. Особливо це стосується Криворізького району та Зеленодольської громади. Раніше окупанти навіть казали, що хочуть захопити ці землі. Поки в них нічого не виходить, то й стріляють.
- Також у ніч проти 23 серпня на Дніпропетровщині російська армія знову обстрілювала два райони – Криворізький та Нікопольський, є жертви. По Криворізькому району окупанти ударили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений – він у лікарні. Будинок родини понівечений.
Дніпропетровщину обстріляли з різного виду зброї: дивіться відео