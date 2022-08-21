Про наслідки обстрілу розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Під ворожим вогнем "Ураганів" опинилася Зеленодольська громада.

Зверніть увагу У Харкові повідомили про вибухи, після них в області оголосили повітряну тривогу

Наслідки чергового воєнного злочину росіян

Унаслідок обстрілу загинула 59-річна жінка, яка отримала осколкове поранення в спину. Поранень зазнали 7 людей – 3 чоловіків, 3 жінок та 9-річний хлопчик. У всіх осколкові поранення.

російські окупанти пошкодили дачні будинки, спорткомплекс, дитячий садок та сільськогосподарську техніку. В одну з квартир п'ятиповерхівки влучив снаряд. Голова ОВА Валентин Резніченко уточнив, що у Зеленодольську громаду прилетіли 15 реактивних снарядів окупантів.

Наслідки обстрілу Зеленодольської громади / Фото з телеграму Миколи Лукашука

Ситуація на Дніпропетровщині

Під вогнем опинилася й Широківська громада Криворізького району – там окупанти обстріляли село Кошове. Попередньо – без жертв та постраждалих. дані щодо руйнувань уточнюють.

В інших районах області обстрілів не зафіксували. У Нікополі та Марганці аварійні бригади відновили електропостачання в будинки, які були знеструмлені внаслідок нічних ворожих атак. Однак близько 21:05 там оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.

Пам’ятайте, що в України – найкращі захисники, які роблять все можливе, аби вигнати окупантів геть з нашої землі. Кожен українець зараз має зробити свій посильний внесок в нашу перемогу. Допомагайте нашим Збройним Силам України, щоби ця перемога настала якнайшвидше,

– наголосив Лукашук.

Зверніть увагу – яка ситуація на Харківщині: дивіться відео