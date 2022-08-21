О последствиях обстрела рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Под вражеским огнем "Ураганов" оказалась Зеленодольская община.

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В результате обстрела погибла 59-летняя женщина, которая получила осколочное ранение в спину. Ранения получили 7 человек: 3 мужчин, 3 женщин и 9-летний мальчик. У всех осколочные ранения.

русские оккупанты повредили дачные дома, спорткомплекс, детский сад и сельскохозяйственную технику. В одну из квартир пятиэтажки попал снаряд. Глава ОВА Валентин Резниченко уточнил, что в Зеленодольскую общину прилетели 15 реактивных снарядов оккупантов.

Последствия обстрела Зеленодольской общины / Фото с телеграма Николая Лукашука

Ситуация на Днепропетровщине

Под огнем оказалась и Широковская община Криворожского района – там оккупанты обстреляли село Кошевое. Предварительно – без жертв и пострадавших. Данные по разрушениям уточняют.

В других районах области обстрелы не зафиксированы. В Никополе и Марганце аварийные бригады возобновили электроснабжение в дома, обесточенные в результате ночных вражеских атак. Однако около 21:05 там объявили об угрозе артиллерийских обстрелов.

Помните, что у Украины – лучшие защитники, которые делают все возможное, чтобы выгнать оккупантов из нашей земли. Каждый украинец сейчас должен внести свой посильный вклад в нашу победу. Помогайте нашим Вооруженным Силам Украины, чтобы эта победа наступила как можно быстрее,

– подчеркнул Лукашук.

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