Окрім цього, попередили про можливі авіаудари в частині центральних областей. Загалом "червоніли" на карті 11 областей, а в одному районі Дніпропетровщини є висока загроза артобстрілу.
Зауважте Були з недоліками та впали в море: на відео потрапили запуски "Калібрів" з Криму у бік України
В яких областях оголосили тривогу станом на 3 ночі
- Сумській;
- Донецькій;
- Харківській;
- Запорізькій;
- Полтавській;
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській.
Також незмінною від вечора 4 квітня залишається загроза ударів у Луганській області. Щодо артилерійських обстрілів, то про них попередили жителів Нікопольського району, що на березі Каховського водосховища.
Карта тривог станом на 03:00 / Скриншот
Перший сигнал тривоги пролунав на Миколаївщині о 00:51. За кілька хвилин такі попередження лунали в більшості "тривожних" областей. Проте вже о 01:12 пролунав перший відбій на Кіровоградщині. Згодом це ж почало поступово ставатися і в інших регіонах.
Приблизно о 02:30 ситуація повторилася – тривоги охопили 10 українських областей. О 03.12 регіонами пішла хвиля відбоїв.
Важливо – сили ППО успішно збивають ракети росії: дивіться відео