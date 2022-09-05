Окрім цього, попередили про можливі авіаудари в частині центральних областей. Загалом "червоніли" на карті 11 областей, а в одному районі Дніпропетровщини є висока загроза артобстрілу.

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В яких областях оголосили тривогу станом на 3 ночі

Сумській;

Донецькій;

Харківській;

Запорізькій;

Полтавській;

Херсонській;

Миколаївській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській.

Також незмінною від вечора 4 квітня залишається загроза ударів у Луганській області. Щодо артилерійських обстрілів, то про них попередили жителів Нікопольського району, що на березі Каховського водосховища.

Карта тривог станом на 03:00 / Скриншот

Перший сигнал тривоги пролунав на Миколаївщині о 00:51. За кілька хвилин такі попередження лунали в більшості "тривожних" областей. Проте вже о 01:12 пролунав перший відбій на Кіровоградщині. Згодом це ж почало поступово ставатися і в інших регіонах.

Приблизно о 02:30 ситуація повторилася – тривоги охопили 10 українських областей. О 03.12 регіонами пішла хвиля відбоїв.

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