Будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Важливо Росіяни ударили 2 ракетами по нафтобазі на Дніпропетровщині: усі запаси палива знищені

Чи є постраждалі внаслідок обстрілів

За даними слідства, у ніч на 6 вересня окупанти завдали удар зі ствольної артилерії по Нікополю. Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримали два місцеві мешканці, їх госпіталізовано до медичного закладу.

Пошкоджено будинки, дитсадок, школу, центр творчості, спортивний клуб, приміщення магазину та банку, автомобілі містян та лінії електропередач.

Зранку 6 вересня російські військові здійснили ракетний удар по нафтобазі у Кривому Розі, внаслідок чого виникла пожежа. На щастя, цивільне населення не постраждало.

Окупанти знову атакували нафтобазу: все, що відомо

Російські окупанти серйозно націлилися на українські нафтобази. Зранку 6 вересня ворог завдав ракетний удар по Кривому Рогу. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, на нафтобазі спалахнула сильна пожежа.

Резніченко повідомив, що на місці працюють вогнеборці та пожежний потяг.

"Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з'ясовуються", – додав він.

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