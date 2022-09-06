У місті знову частково пропало світло та вода. Відповідну інформацію повідомив мер Енергодара, а також місцеві видання. Вибухи в місті лунають орієнтовно з 19:14 6 вересня.

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Окупанти знову обстріляли Енергодар

Прямо зараз (мовиться про 19:32 6 вересня – 24 канал) у місті Енергодар лунають вибухи, провокації продовжуються, обстріли з боку окупантів,

– повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Він також додав, де у місті небезпечно. Зокрема,:

потрапляння біля "Газового Господарства" 1 мікрорайон біля Дитячо-юнацької спортивної школи;

обстріли поряд із гаражним кооперативом "ГСК-1";

обстріли поблизу "Міського парку";

обстріли поряд з магазином "Галина" та "Оптовик";

обстріли поряд з підстанцією "Промінь".

"Всім залишатися в укриттях, також продовжуються обстріли і провокації протилежного берега Нікополь – Марганець", – додав міський голова Енергодара.

Також він написав, що житель міста розповів: спочатку чує виліт, свист, а через 1 – 3 секунди – "приліт".

Ба більше, у телеграм-каналі "Енергодар інфо" написали, що після обстрілу підстанції "Промінь" у місті частково зникло світло та вода.

Є небезпека для деяких жителів Нікопольського району

Очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко попередив жителів про нові провокації з вибухами в Енергодарі.

Жителі прибережних територій Нікопольського району – будьте уважні та обмежте перебування на відкритих територіях,

– написав Євтушенко.

Згодом орієнтовно о 21:12 очільник Нікопольської районної військової адміністрації повідомив, що:

надвечір 6 вересня росіяни декілька разів стріляли зі ствольної артилерії в сторону Марганецької територіальної громади;

снаряди упали на відкритій місцевості;

на щастя, постраждалих та загиблих немає.

За його даними, в інших населених пунктах району день минув без надзвичайних ситуацій. Проте росіяни орієнтовно о 19:20 обстріляли Енергодар з прилеглих територій. Після цього почали "розганяти" тезу про обстріли з нашого берегу водосховища.

Схоже, вночі планують робити "атвєтку". Так вони називають нічні обстріли мирних населених пунктів нашого району. Прошу жителів прибережних територій (міста, села, селища) перебувати в сховищах, або скористатися правилом двох стін,

– закликав очільник районної адміністрації.

Що відбувається в Енергодарі та на ЗАЕС

Варто пригадати, що орієнтовно о 12:20 6 вересня ворог також атакував місто. Саме після цього в Енергодарі зникли світло та вода.

Хоч проблеми були й 5 вересня. Зокрема, тоді без електропостачання залишались понад 35 тисяч споживачів, без газу – понад 226 тисяч. Все це через провокації та обстріли росіян.

Своїми діями окупанти створюють загрозу ядерної катастрофи, адже Запорізька атомна електростанція складається з 6 енергоблоків та є найбільшою АЕС в Європі.

Ще 5 вересня на ЗАЕС відключили останні 6 блок. За словами глави Запорізької ОВА Олександра Старуха, це трапилось внаслідок пожежі під лінією ЛЕП.

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