Окупанти не змогли добитися лояльності жителів Енергодара

В українській розвідці констатують, що росіяни посилюються репресії через те, що окупаційна влада не змогла досягти лояльності серед жителів Енергодара. Тому окупанти застосовують утиски, викрадення та шантаж.

До речі Окупанти не пропустили в Енергодар важливий для містян вантаж

Повідомляється, що для проведення фільтраційних заходів до Енергодара прибув спеціальний підрозділ росгвардії. Представникам росгвардії допомагають колаборанти, які складаються списки так званих "неблагонадійних".

До таких списків вносять:

колишніх військових;

ветеранів АТО;

співробітників силових структур;

активістів та просто громадян з проукраїнською позицією.

Затриманих мешканців міста та полонених військовослужбовців ЗСУ утримують в переобладнаних під катівні приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду,

– йдеться у повідомленні.

Покинути Енергодар можна тільки за хабар

У розвідці повідомляють, що постійні погрози з боку окупантів та побоювання за власне життя примушують людей масово виїжджати з Енергодара на підконтрольну Україні територію.

Окупанти офіційно забороняють це робити, проте на російських блокпостах це питання вирішується за допомогою хабарів. Як зазначили в ГУР МО, подекуди доводиться давати хабар у розмірі 5 – 7 тисяч доларів.

Також розвідники наголосили, що виїхати з Енергодара вкрай небезпечно, оскільки більшість доріг навколо міста та берег Каховського водосховища – заміновано.

В Енергодарі пролунали вибухи

У вівторок, 6 вересня, в Енергодарі пролунав потужний вибух, після якого в місті зникло світло та водопостачання.

Ввечері повідомлялося, що вибухи в Енергодарі лунають декілька годин. Відомо, що росія вже вдарила щонайменше по 5 місцях. Мер Енергодара Дмитро Орлов закликав містян перебувати в укриттях.

Зауважимо, що Енергодар, біля якого Запорізька АЕС, був захоплений ще у березні. У серпні – вересні росія активно обстрілює місто та ЗАЕС. Зокрема, окупанти потужно обстріляли Енергодар перед візитом місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

Дізнайтесь більше – в Енергодарі пролунав сильний вибух: дивіться відео