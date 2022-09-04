Автівки з допомогою не пропустили на першому ж блокпості

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що росіяни не пропустили в місто гуманітарний вантаж, який мав приїхати ще 3 вересня. Повторна спроба доставити допомогу також не увінчалася успіхом.

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Дмитро Орлов розповів, що росіяни розвернули автівки з гумвантажем назад. За його словами, основний аргумент від росіян на першому блокпості полягав у тому, що "Енергодар ні в чому немає потреби, у місцевих мешканців є все і навіть більше".

Міський голова розповів, що у складі гуманітарного вантажу були памперси для дітей і для лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю, продукти харчування.

Також до Енергодара мали доставити велику кількість адресних посилок зі специфічними ліками. Окрім того, у складі гумвантажу була спеціальна захисна тканина для тимчасового ремонту вікон, які зазнали пошкоджень після обстрілів.

Яка ситуація в Енергодарі

Російські військові регулярно обстрілюють житлові квартали Енергодара, біля якого розташована Запорізька АЕС. Чергову провокацію росіяни здійснили 1 вересня, коли на ЗАЕС мала прибути місія МАГАТЕ.

Ворог атакував Енергодар з ударних вертольотів К-52. Цими повітряними суднами били росіяни по житлових кварталах міста.

Також поблизу території ЗАЕС зафіксували мінометні обстріли. Цим видом озброєння окупанти завдали удару неподалік самих атомних реакторів.

Перед візитом місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС окупанти обстрілювали Енергодар кожні 10 – 15 хвилин.

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