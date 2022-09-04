Автівки з допомогою не пропустили на першому ж блокпості
Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що росіяни не пропустили в місто гуманітарний вантаж, який мав приїхати ще 3 вересня. Повторна спроба доставити допомогу також не увінчалася успіхом.
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Дмитро Орлов розповів, що росіяни розвернули автівки з гумвантажем назад. За його словами, основний аргумент від росіян на першому блокпості полягав у тому, що "Енергодар ні в чому немає потреби, у місцевих мешканців є все і навіть більше".
Міський голова розповів, що у складі гуманітарного вантажу були памперси для дітей і для лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю, продукти харчування.
Також до Енергодара мали доставити велику кількість адресних посилок зі специфічними ліками. Окрім того, у складі гумвантажу була спеціальна захисна тканина для тимчасового ремонту вікон, які зазнали пошкоджень після обстрілів.
Яка ситуація в Енергодарі
- Російські військові регулярно обстрілюють житлові квартали Енергодара, біля якого розташована Запорізька АЕС. Чергову провокацію росіяни здійснили 1 вересня, коли на ЗАЕС мала прибути місія МАГАТЕ.
- Ворог атакував Енергодар з ударних вертольотів К-52. Цими повітряними суднами били росіяни по житлових кварталах міста.
- Також поблизу території ЗАЕС зафіксували мінометні обстріли. Цим видом озброєння окупанти завдали удару неподалік самих атомних реакторів.
- Перед візитом місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС окупанти обстрілювали Енергодар кожні 10 – 15 хвилин.
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