Автомобили с помощью не пропустили на первом же блокпосте
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что россияне не пропустили в город гуманитарный груз, который должен был приехать еще 3 сентября. Повторная попытка доставить помощь тоже не увенчалась успехом.
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Дмитрий Орлов рассказал, что россияне развернули автомобили с гуманитарным грузом назад. По его словам, основной аргумент от россиян на первом блокпосте заключался в том, что "Энергодар ни в чем не нуждается, у местных жителей есть все и даже больше".
Городской голова рассказал, что в составе гуманитарного груза были памперсы для детей и лежачих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты питания.
Также в Энергодар должны были доставить большое количество адресных посылок со специфическим лекарством. Кроме того, в составе гумгруза была специальная защитная ткань для временного ремонта окон, которые получили повреждения после обстрелов.
Какая ситуация в Энергодаре
- Российские военные регулярно обстреливают жилые кварталы Энергодара, возле которого расположена Запорожская АЭС. Очередную провокацию россияне совершили 1 сентября, когда на ЗАЭС должна была прибыть миссия МАГАТЭ.
- Враг атаковал Энергодар с ударных вертолетов К-52. Этими воздушными судами били россияне по жилым кварталам города.
- Также вблизи территории ЗАЭС были зафиксированы минометные обстрелы. Этим видом вооружения оккупанты нанесли удар неподалеку от самих атомных реакторов.
- Перед визитом миссии МАГАТЭ в Запорожскую АЭС оккупанты обстреливали Энергодар каждые 10 – 15 минут.
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