Автомобили с помощью не пропустили на первом же блокпосте

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что россияне не пропустили в город гуманитарный груз, который должен был приехать еще 3 сентября. Повторная попытка доставить помощь тоже не увенчалась успехом.

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Дмитрий Орлов рассказал, что россияне развернули автомобили с гуманитарным грузом назад. По его словам, основной аргумент от россиян на первом блокпосте заключался в том, что "Энергодар ни в чем не нуждается, у местных жителей есть все и даже больше".

Городской голова рассказал, что в составе гуманитарного груза были памперсы для детей и лежачих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты питания.

Также в Энергодар должны были доставить большое количество адресных посылок со специфическим лекарством. Кроме того, в составе гумгруза была специальная защитная ткань для временного ремонта окон, которые получили повреждения после обстрелов.

Какая ситуация в Энергодаре

Российские военные регулярно обстреливают жилые кварталы Энергодара, возле которого расположена Запорожская АЭС. Очередную провокацию россияне совершили 1 сентября, когда на ЗАЭС должна была прибыть миссия МАГАТЭ.

Враг атаковал Энергодар с ударных вертолетов К-52. Этими воздушными судами били россияне по жилым кварталам города.

Также вблизи территории ЗАЭС были зафиксированы минометные обстрелы. Этим видом вооружения оккупанты нанесли удар неподалеку от самих атомных реакторов.

Перед визитом миссии МАГАТЭ в Запорожскую АЭС оккупанты обстреливали Энергодар каждые 10 – 15 минут.

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