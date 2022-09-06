Оккупанты не смогли добиться лояльности жителей Энергодара

В украинской разведке констатируют, что россияне усиливают репрессии из-за того, что оккупационные власти не смогли достичь лояльности среди жителей Энергодара. Поэтому оккупанты применяют притеснения, похищения и шантаж.

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Сообщается, что для проведения фильтрационных мероприятий в Энергодар прибыло специальное подразделение росгвардии. Представителям росгвардии помогают коллаборанты, составляющие списки так называемых "неблагонадежных".

В такие списки вносят:

бывших военных;

ветеранов АТО;

сотрудников силовых структур;

активистов и граждан с проукраинской позицией.

Задержанные жители города и пленные военнослужащие ВСУ содержатся в переоборудованных под застенки помещениях местного отдела МВД и городского суда,

– говорится в сообщении.

Оставить Энергодар можно только за взятку

В разведке сообщают, что постоянные угрозы со стороны оккупантов и опасения за свою жизнь заставляют людей массово выезжать из Энергодара на подконтрольную Украине территорию.

Оккупанты официально запрещают это делать, однако на российских блокпостах этот вопрос решается с помощью взяток. Как отметили в ГУР МО, иногда приходится давать взятку в размере 5 – 7 тысяч долларов.

Также разведчики подчеркнули, что выезжать из Энергодара крайне опасно, поскольку большинство дорог вокруг города и берег Каховского водохранилища – заминированы.

В Энергодаре раздались взрывы

Во вторник, 6 сентября, в Энергодаре раздался мощный взрыв, после которого в городе исчезли свет и водоснабжение.

Вечером сообщалось, что взрывы в Энергодаре раздаются несколько часов. Известно, что россия уже ударила по меньшей мере по 5 местам. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал горожан находиться в укрытиях.

Заметим, что Энергодар, возле которого Запорожская АЭС, был захвачен еще в марте. В августе – сентябре россия активно обстреливает город и ЗАЭС. В частности, оккупанты мощно обстреляли Энергодар перед визитом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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