Промежутки между российскими провокациями становятся все короче. Как сообщил мэр города Дмитрий Орлов, в результате обстрелов Энергодара 7 сентября второй раз за сутки исчезло электроснабжение по всему городу.

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Последствия обстрелов Энергодара

Прогнозировать сроки восстановления электроснабжения сейчас невозможно.

Работники коммунальных и других служб просто не успевают завершить одни аварийно-восстановительные работы, как очередной обстрел сводит их работу к нулю и надо все начинать с начала,

– написал Орлов.

Он призвал энергодарцев соблюдать правила двух стен во время обстрелов. А также сделать запасы питьевой воды и, когда появится возможность и прекратятся обстрелы, сформировать запас продуктов, не требующих приготовления.

Россияне держат в заложниках гражданское население возле ЗАЭС

Ирина Верещук также обратила внимание на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По ее словам, российские захватчики продолжают создавать опасную ситуацию на Запорожской АЭС и шантажируют украинцев и весь мир.

Российское государство напрямую занимается ядерным терроризмом. Это первый прецедент в истории человечества,

– отметила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Она добавила, что россияне содержат в заложниках не только персонал станции. В заложниках оказались и жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Речь идет о десятках тысяч людей.

Верещук призывает эвакуироваться

Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения с территорий, прилегающих к атомной электростанции.

В ответ – циничное молчание. Обращаюсь к жителям временно неподконтрольных правительству Украины районов, прилегающих к ЗАЭС: эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем,

– призвала Верещук.

Обратите внимание! Желающие эвакуироваться с временно оккупированных территорий возле Запорожской АЭС могут обращаться на горячие линии Минреинтеграции: 1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber).

Ситуация в Энергодаре: коротко

Во вторник, 6 сентября, в Энергодаре раздался мощный взрыв, после которого в городе исчезли свет и водоснабжение.

Вечером 6 сентября сообщалось, что взрывы в Энергодаре раздавались несколько часов. Известно, что россия ударила по меньшей мере по 5 местам. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал горожан находиться в укрытиях.

россия усиливает фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения в оккупированном Энергодаре. Задержанных жителей города и пленных военнослужащих ВСУ оккупанты содержат в застенках.

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