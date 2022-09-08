Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов. За його словами, за ситуацією навколо ЗАЕС стежать ще з 24 лютого.

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Розвідка має всю інформацію щодо ситуації на ЗАЕС

Юсов розповів, що українська воєнна розвідка від початку повномасштабного вторгнення збройних сил росії відстежує ситуацію довкола Запорізької АЕС власними силами та засобами, а також завдяки обміну інформацією з партнерами нашої держави.

Тому про окупантів нам відомо майже все – і про його наміри, навіть ті, які поки що починали втілюватись в життя. Ми чітко бачимо дії ядерного терориста, яким є російська федерація,

– додав представник ГУР.

Він додав, що розвідники також бачать дії загарбників, які порушують гуманітарне право та несуть загрозу для життя мирного населення, зокрема:

катування,

так звані фільтраційні заходи, що по суті є актами геноциду,

примус і терор персоналу станції,

обстріли цивільних об’єктів, які ведуться з території АЕС,

переміщення російської військової техніки на територію ЗАЕС.

"Україна і світ інформацією володіють і вживають необхідних заходів", – підсумував Юсов.

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