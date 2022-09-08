Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. По его словам, за ситуацией вокруг ЗАЭС следят еще с 24 февраля.

Заметьте Украина готова остановить Запорожскую АЭС, если это будет необходимо

Разведка имеет всю информацию о ситуации на ЗАЭС

Юсов рассказал, что украинская военная разведка с начала полномасштабного вторжения вооруженных сил россии отслеживает ситуацию вокруг Запорожской АЭС собственными силами и средствами, а также обмена информацией с партнерами нашего государства.

Поэтому об оккупантах нам известно почти все – и их намерениях, даже тех, которые пока только начинали воплощаться в жизнь. Мы четко видим действия ядерного террориста, которым является российская федерация,

– добавил представитель ГУР.

Он добавил, что разведчики также видят действия захватчиков, которые нарушают гуманитарное право и несут угрозу жизни мирного населения, в частности:

пытки,

так называемые фильтрационные мероприятия, по существу являющиеся актами геноцида,

принуждение и террор персонала станции,

обстрелы гражданских объектов, ведущихся с территории АЭС,

перемещение российской военной техники на территорию ЗАЭС

"Украина и мир информацией владеют и принимают необходимые меры", – подытожил Юсов.

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