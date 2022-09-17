У недавньому інтерв'ю Джо Байден пригрозив путіну, якщо той вирішить застосувати ядерну чи хімічну зброю у війні проти України. Також лідер США оцінив успіхи наших військових.

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Президент росії у глухому куті

Успіхи Збройних Сил України не можуть не вражати світ та змушувати злитися кремль. В інтерв'ю американській журналістці Скотт Пеллі президент Байден заявив, що нашим воякам вдається поставити у безвихідне становище "другу армію світу".

Коли Україна досягає успіху на полі бою, владімір путін стає зніяковілим і загнаним у кут,

– заявив Джо Байден.

На запитання Пеллі про використання лідером росії ядерної чи хімічної зброї президент Штатів відповів, що це змінить картину світу, яка була після Другої світової.

Не робіть. Не робіть. Не робіть. Це змінить формат війни на те, що не було з часів Другої світової війни й матиме наслідки,

– сказав Байден, звертаючись до владіміра путіна.

Окрім того, адміністрація президента США готова виділити Україні ще 600 мільйонів військової допомоги.

Світові лідери вимагають від росії припинити ядерний шантаж

11 вересня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон вкотре телефонував путіну, вимагав вивести війська зі Запорізької атомної електростанції та припинити війну. Міністр закордонних справ Кулеба сказав, що ці "телефонні розмови" ні до чого не призведуть.

Нагадаємо, ситуація на Запорізькій АЕС постійно напружена, росія не хоче виводити війська, обстрілює станцію та ставить під загрозу світову ядерну безпеку.

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