Резолюцію із вимогою до росії вивести війська із ЗАЕС підтримали 26 держав. Проти були тільки дві держави – росія і Китай. Решта країн під час голосування утрималися.
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Проти резолюції росія і Китай
У представниці росії при міжнародних організаціях у Відні повідомили, що утрималися: Бурунді, В'єтнам, Єгипет, Індія, Пакистан, Сенегал та ПАР.
У документі міститься заклик до росії "негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об'єкта в Україні та на них".
Що передувало резолюції МАГАТЕ
- Російські військові у березні 2022 року захопили Запорізьку АЕС, відкривши вогонь на території атомної станції. На окуповану ЗАЕС росія перекинула співробітників "росатома".
- У серпні – вересні Запорізька АЕС опинилася у центрі уваги через провокації, які росія здійснює на атомній станції. Зокрема, окупанти обстрілюють ЗАЕС та погрожують підірвати атомну станцію, територію якої замінували.
- На тлі загрози ядерної катастрофи Україна добивалася реакції міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ. У підсумку на початку вересня місія МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі відправилася на ЗАЕС.
- У МАГАТЕ заявили про порушення фізичної цілісності ЗАЕС, але не вказали, хто причетний до цього. Згодом у звіті МАГАТЕ підтвердило, що росія розмістила військову техніку на території ЗАЕС.
- Відразу після того, як основна частина місії МАГАТЕ покинула ЗАЕС, росія відновила провокації.
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