Резолюцію із вимогою до росії вивести війська із ЗАЕС підтримали 26 держав. Проти були тільки дві держави – росія і Китай. Решта країн під час голосування утрималися.

До речі Я б збрехав, якби сказав, що мир близько, – генсек ООН поговорив із путіним про ЗАЕС і зерно

Проти резолюції росія і Китай

У представниці росії при міжнародних організаціях у Відні повідомили, що утрималися: Бурунді, В'єтнам, Єгипет, Індія, Пакистан, Сенегал та ПАР.

У документі міститься заклик до росії "негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об'єкта в Україні та на них".

Що передувало резолюції МАГАТЕ

Російські військові у березні 2022 року захопили Запорізьку АЕС, відкривши вогонь на території атомної станції. На окуповану ЗАЕС росія перекинула співробітників "росатома".

У серпні – вересні Запорізька АЕС опинилася у центрі уваги через провокації, які росія здійснює на атомній станції. Зокрема, окупанти обстрілюють ЗАЕС та погрожують підірвати атомну станцію, територію якої замінували.

На тлі загрози ядерної катастрофи Україна добивалася реакції міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ. У підсумку на початку вересня місія МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі відправилася на ЗАЕС.

У МАГАТЕ заявили про порушення фізичної цілісності ЗАЕС, але не вказали, хто причетний до цього. Згодом у звіті МАГАТЕ підтвердило, що росія розмістила військову техніку на території ЗАЕС.

Відразу після того, як основна частина місії МАГАТЕ покинула ЗАЕС, росія відновила провокації.

Раніше – Запорізька АЕС пошкоджена: дивіться відео