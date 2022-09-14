Росія хоче вибити ЗАЕС з енергетичної системи України

Логіку російських терористів пояснив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, росіяни, окупувавши ЗАЕС, прагнуть досягти двох цілей.

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Першочергова мета кремля, як сказав Кулеба, – це вибити ЗАЕС з енергетичної системи України. Міністр пояснив, що це порушить енергетичний баланс України.

Відповідно, за словами Кулеби, погіршиться енергетична безпека України напередодні зимового сезону.

Друга ціль стосується безпосередньо Європейського Союзу. Коли у тебе шалені ціни на газ, то ти скрізь де можна намагаєшся компенсувати збільшенням потужностей електроенергії. Який найпростіший шлях для європейців отримати додаткові обсяги електроенергії? Збільшити імпорт з України завдяки тому, що ми є частиною ENTSO-E – європейської електричної мережі – ми можемо реально вирішити низку проблем в таких країнах, як Польща та інших, в плані енергетичної безпеки,

– заявив Кулеба.

Глава МЗС України зазначив, що будь-яка країна закриває експорт, коли в неї погіршується внутрішній енергобаланс. Відтак, вибиття ЗАЕС може стати ланцюгом послідовних дій, наприкінці якого постають політичні та соціальні наслідки.

"Тобто вибиваєш ЗАЕС, порушуєш енергетичний баланс України, Україна починає закривати експорт, погіршується енергобаланс Європи, ситуація в Європі стає ще гіршою з точки зору енергетичної безпеки, цін і далі настають відповідні політичні та соціальні наслідки", – резюмував Кулеба.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

Росіяни у березні окупували Запорізьку АЕС. У серпні – вересні окупанти вдалися до ядерного тероризму та погрожують підірвати ЗАЕС. Росіяни замінували атомну станцію.

Через загрозу ядерної катастрофи на ЗАЕС відправилася місія МАГАТЕ. Там заявили про порушення фізичної цілісності ЗАЕС, однак не звинуватити в цьому росію. У звіті МАГАТЕ підтвердило, що росія розмістила військову техніку на території ЗАЕС.

Після того, як основна частина місії МАГАТЕ покинула атомну станцію, росія відновила провокації. Через це у ніч з 10 на 11 вересня Запорізьку АЕС повністю зупинили.

Окупанти своїми обстрілами пошкодили всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

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