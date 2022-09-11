Окупантам віддали наказ пройти в укриття

В українській розвідці інформують, що командування окупантів, ймовірно, планує черговий провокаційний обстріл Енергодара та ЗАЕС. Повідомляється, що окупанти традиційно планують звинуватити в цьому Україну.

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У ГУР МО заявили, що отримали інформацію, що підрозділам 94 дивізії росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14:00 зайти в укриття.

Загарбникам сказали перебувати в укритті до "особливого розпорядження".

Запорізьку АЕС повністю зупинили

У ніч з 10 на 11 вересня Запорізьку АЕС повністю зупинили, оскільки від енергомережі відключили шостий енергоблок.

Окупанти своїми обстрілами пошкодили всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України, тому шостий енергоблок живив лише власні потреби ЗАЕС.

Зараз відбувається підготовка до розхолодження енергоблока та переведення його у холодний стан.

Міністр енергетики України Герман Галущенко ще раніше повідомив, що через бойові дії ремонт ліній на Запорізькій АЕС неможливий. Міністр наголосив, що територію довкола ЗАЕС потрібно демілітаризувати.

Саме для цього на ЗАЕС у перші дні вересня приїхала місія МАГАТЕ. Та відразу після того, як МАГАТЕ покинуло ЗАЕС, росія вдалася до провокацій. Чергові обстріли росіян спричинили те, що останню лінію, яка з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України, відключили.

У МАГАТЕ заявили, що була порушена фізична цілісність ЗАЕС, але не звинуватити в цьому росію. У звіті МАГАТЕ підтвердило, що росія розмістила військову техніку на території ЗАЕС.

Як відомо, ЗАЕС окупована з березня 2022 року. Російські військові замінували атомну станцію та погрожують її підірвати.

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