Оккупантам отдали приказ пройти в укрытие

В украинской разведке информируют, что командование оккупантов, вероятно, планирует очередной провокационный обстрел Энергодара и ЗАЭС. Сообщается, что оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину.

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В ГУР МО заявили, что получили информацию, что подразделениям 94 дивизии росгвардии, дислоцирующиеся на территории ЗАЭС, поступила команда в 14:00 зайти в укрытие.

Захватчикам сказали находиться в укрытии до "особого распоряжения".