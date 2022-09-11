Сейчас происходит подготовка к расхолаживанию энергоблока и перевод его в холодное состояние. Последние 3 суток 6 энергоблок работал в режиме "острова".

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Почему ЗАЭС отключили от питания

Поскольку российские оккупанты своими обстрелами повредили все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, энергоблок питал лишь собственные потребности ЗАЭС. Уровень был критически низкий – от 114 до 140 мегаватт.

После восстановления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Поэтому было принято решение об отключении энергоблока №6 и перевода его в наиболее безопасное состояние холодный останов,

– говорится в сообщении.

В Энергоатоме отметили, что риск повторного повреждения линий связи с энергосистемой-велик. Если это случится, то питание собственных нужд ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов. Их срок работы ограничен технологическим ресурсом и объемами имеющегося дизельного топлива.

Сейчас Энергоатом осуществляет все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива.

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Чтобы не допустить аварийную ситуацию на Запорожской АЭС, нужно остановить систематические российские обстрелы линий связи с энергосистемой. Когда там будет демилитаризованная зона, их можно будет отремонтировать. Это обеспечит стабильную работу ЗАЭС.

Ранее уже рассматривать возможность отключения ЗАЭС

8 сентября главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков говорил, что Украина может отключить ЗАЭС, если будет такая необходимость. Он объяснял, что 6 энергоблок могут остановить, однако это приведет к необходимости эксплуатировать резервные дизельные станции, чтобы обеспечить током системы безопасности.

В сутки требуются 4 цистерны дизтоплива. Такой объем очень проблематично завозить на ЗАЭС через линию соприкосновения.

Обратите внимание! Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не принес ощутимых результатов в вопросе демилитаризации станции. Поэтому Кабмин предложил создать Международную миссию с участием ЕС, ООН и других организаций, которые бы посетили электростанцию.

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