Также лидеры стран обсудили продолжение давления на россиян. Об итогах разговора рассказал Зеленский во время своего вечернего обращения.

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Зеленский разговаривал с Макроном

Президент Франции после разговора с Зеленским заметил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень тревожной.

С президентом Зеленским мы разделяем то же требование: чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов, российские силы должны выйти из этого района,

– заявил Макрон.

В свою очередь Зеленский вспомнил о разговоре с Макроном во время традиционного обращения к украинцам.

"Говорил сегодня с президентом Франции Макроном. Проинформировал его о нашей активности на фронте, о дальнейших перспективах", – отметил глава государства.

Президент добавил, что они также предметно обсудили:

российские провокации на Запорожской АЭС,

необходимость немедленной демилитаризации станции – немедленного выхода оттуда российских военных.

"Говорили с господином президентом и об усилении оборонной поддержки нашего государства, об усилении давления на россию, в частности о санкционном давлении, о визовых ограничениях для граждан россии", – подытожил Зеленский.

Интересно! Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. По мнению политолога Николая Давидюка, идею создания такой зоны будут обсуждать и дальше. Ведь в результате аварии может пострадать по меньшей мере миллиард людей.