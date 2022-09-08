Такое мнение 24 канала озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, для Украины это очень важно, поскольку в результате аварии на Запорожской АЭС может пострадать не менее 1 миллиарда человек.

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Удастся ли демилитаризовать ЗАЭС

Давидюк объяснил, что если нам удастся завести на территорию атомной станции нейтральных специалистов, то Вооруженные Силы Украины очень быстро выбьют оккупантов из Запорожской области и выгонят с нашей территории. То есть если попытка демилитаризировать территорию вокруг ЗАЭС не будет "подлым обманом Украины", то все удастся.

Следовательно, очень важно локализовать россиян на Запорожской АЭС и давить, чтобы они оттуда ушли.

На самом деле давление все равно происходит, потому что радиация очень быстро обезвреживает этих негодяев, но это может занять больше времени, чем нам хотелось бы.

– рассказал политолог.

Чего россия пытается добиться

Давидюк отметил, что оккупантам в Украине запретили угрожать стратегическим и тактическим ядерным оружием. Итак, не имея никаких военных побед, захватчики начали использовать для своих угроз "грязное" ядерное оружие.

Также россияне хотели пустить электроэнергию на территорию страны-агрессорки. Однако украинские защитники опередили кафиров и начали разрушать инфраструктуру для подачи энергии.

Россияне этого не ожидали и поняли, что действительно ничего поделать не могут, тогда и начали этим торговаться. Сейчас будут снова просить, чтобы нам либо HIMARS меньше дали, либо каких-нибудь ракет. Это очень примитивная история – попытка путинской комбинации, которая провалилась и пытается сейчас действовать согласно ситуации,

– заметил политолог.

Впрочем, даже действуя "согласно ситуации" россияне не смогут достичь каких-то тактических побед .

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