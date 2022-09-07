кремль может использовать в своих целях не сам отчет МАГАТЭ, а позицию генсека ООН. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Оккупированная станция

Эксперт отметил, что отчет МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС "безусловно положительный" для Украины.

Там 52 страницы и это как маркетинговый документ. Три фотографии, которые там есть – это встреча Гросси с Зеленским, вторая – дыра в крыше АЭС, целостность которой нарушена, а третья – это российские военные грузовики внутри станции. То есть, это однозначно было свидетельством того, что российские военные находятся внутри станции,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, согласно отчету, по меньшей мере 13 работников "росатома" находятся на станции, которые не имели права там находиться. Написано также, что на станции нет охраны.

"До того, как ее оккупировали – там была охрана, а сегодня есть конвоиры из российской армии, которые оказывают давление, но охраны нет физически", – добавил Шейтельман.

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Сможет ли путин использовать отчет

Обозреватель уверен, что глава кремля не сможет использовать доклад МАГАТЭ в своих целях, однако опасается, что путин может использовать предложение генсека ООН Антониу Гутерриша.

Сам доклад путин использовать не сможет. Но, к сожалению, есть слова генсека ООН, по результатам доклада выдвинувшего предложение. Он сказал, что нужно уменьшить напряженность вокруг станции в два шага: первый – прекратить боевые действия вокруг станции, второй – вывести российские войска оттуда,

– продолжил эксперт.

Он считает, что в этих пунктах кроется самая большая опасность для Украины, которой может воспользоваться путин, которой должны противодействовать наши и американские дипломаты.

"Это похоже на "Минск". Что сначала: вывод российских войск или выборы? Нам тогда предлагали выборы под огнем российских войск. Сейчас – перестать стрелять и ждать, когда россия выведет войска. То есть россия будет прятать свое оружие, будет пользоваться АЭС как прикрытием, а мы не будем стрелять. На это мы идти не имеем права – только два пункта вместе", – подчеркнул аналитик.

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Будет ли МАГАТЭ влиять на хоть что-то

Шейтельман отметил, что оставшиеся на станции представители миссии МАГАТЭ коренным образом не смогут влиять на ситуацию.

Они будут только готовить регулярные отчеты и многое сделать там не смогут. Представим, что все согласились на все условия – то, что генсек ООН предложил. Что россия свои войска выводит, а Украина свои не вводит. Это фантастический вариант. И вот все вывели войска, а кто охраняет станцию ​​физически?

– указал эксперт.

По его мнению, такой объект как крупнейшая атомная станция Европы не может существовать без вооруженной охраны.

"И это нигде не проговорено. В Украине нет инструментов давления на россию, но у нас есть инструмент отказаться от предложения генсека ООН. Это мы должны сделать", – резюмировал обозреватель.

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